Her er de viktigste vedtakene fra Frps landsmøte

Fri skjenking natten gjennom? Forskjellsbehandling på grunn av legning? Ja eller nei til elbil? Det var noen av temaene som skapte debatt på Frps landsmøte i helgen.

Sylvi Listhaug tok over som Frp-leder etter Siv Jensen lørdag. Resten av Frps ledertrio blir Ketil Solvik-Olsen (1. nestleder) og Terje Søviknes (2. nestleder). Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

9. mai 2021 16:12 Sist oppdatert nå nettopp

Frps digitale landsmøte er over. I løpet av to dager har delegatene valgt Sylvi Listhaug til ny leder, hyllet avgått leder Siv Jensen – og vedtatt nytt partiprogram.

Her er noen av de viktigste vedtakene:

Nei til asylsøkere ved grensen. Frp vil gjøre det umulig for asylsøkere som kommer seg til norskegrensen å søke om oppholdstillatelse. De som ankommer grensen skal transporteres til asylsentre i utlandet, i nærheten av hjemlandet, i såkalte «trygge tredjeland». Frp går også inn for at Norge skal gå ut av FNs migrasjonsplattform. Partiet vil prioritere kristne kvoteflyktninger fremfor andre kategorier av flyktninger.

Fri skjenking av alkohol. Et solid flertall på Frps landsmøte vil at restauranter og barer selv skal få bestemme hvor lenge de vil skjenke sine kunder alkohol. Vil de ha åpent gjennom hele natten, skal de få lov til det. Følgende forslag ble vedtatt:

«For å sikre konkurransekraft for serveringsstedene og et tilbud tilpasset etterspørselen, bør serveringsstedene selv fastsette sine åpnings-, skjenke- og serveringstider.»

Frp vil at utesteder selv skal få vurdere hvor lenge de skal servere alkohol. Foto: Ørn E. Borgen

Ja til elbil-fordeler. Et klart flertall på Frps landsmøte sa nei til å fjerne særfordelene på elbiler. En mindretall i Frps landsstyre ville at alle biler skulle ha de samme avgiftene og den samme momsen. Og at elbilen altså ikke lenger skal ha momsfritak og avgiftsfritak.

Legning: Frp tok til slutt avstand fra diskriminering av personer på grunn av legning. Landsstyret i Frp ville at partiet ikke skulle programfeste dette. Men et flertall på Frps landsmøte satte foten ned for landsstyrets forslag. I Frps nye program tar partiet dermed «sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse». I tillegg ble altså ordet «legning» lagt inn i oppramsingen over.

Fjerne formuesskatten. Et forslag om å fjerne formuesskatten helt ble vedtatt med solid flertall. Dermed falt landsstyrets forslag om at formuesskatten bare skal «reduseres og avvikles på sikt».

Nei til vindkraft på land. Frp følger samme linje som flere av de andre partiene har vedtatt tidligere i år: Frp sier prinsipielt nei til vindkraft på land.

Landbaserte vindkraftanlegg skal kun tillates hvis lokalbefolkningen ønsker det, gjennom en folkeavstemning. Frp vil også at søknader om utbygging skal behandles etter plan- og bygningsloven.

Frp vil som hovedregel ikke ha flere vindkraftanlegg på land. Her fra Fosen. Foto: Heiko Junge

Mer penger til fylkesveiene. Frps landsmøte vil at staten skal ta halvparten av regningen for vedlikehold av fylkesveiene. Frps mener det bør skje gjennom at det etableres en belønningsordning der staten legger inn like mye penger som det fylkene bidrar med.

Nei til bemanningsnorm på sykehjem. Nyvalgt Frp-leder Sylvi Listhaug fikk ikke med seg landsmøtet på å vedta at Frp skal gå inn for en bemanningsnorm på sykehjemmene. Landsstyret hadde innstilt Listhaugs forslag, men et knepent flertall av delegatene sa nei.

17-åringer skal få kjøre bil. Frp vedtok at 17-åringer skal få anledning til å ta førerkort for bil. I dag er denne grensen 18 år.

Dobbeltstraff for gjengkriminelle. Frp vedtok å innføre dobbeltstraff for gjengkriminelle. I tillegg skal lovbrudd begått i såkalt belastede områder, også medføre dobbeltstraff. Det er samme type løsning som danskene har innført. Frp vil også senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år.