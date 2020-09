Sian møtt av støyende motdemonstranter på Hamar

Motdemonstranter trommet på barrikadene, viste fingeren og ropte slagord for å overdøve Sian-markeringen på Østre Torg på Hamar lørdag ettermiddag.

Sian-leder Lars Thorsen holdt appell på Østre Torg på Hamar lørdag. Geir Olsen / NTB scanpix

NTB

12. sep. 2020 13:39 Sist oppdatert nå nettopp

Motdemonstranter hadde møtt opp på Østre Torg på Hamar lørdag for å vise sin motstand mot Sian. Geir Olsen / NTB scanpix

Sian-leder Lars Thorsen under lørdagens markering i sentrum av Hamar. Geir Olsen / NTB scanpix

Markeringen startet klokka 13 ved at Sian-leder Lars Thorsen holdt en appell der han snakket om det gruppen kaller islamproblemet. Han kritiserte samtidig politiet for å tillate ordensforstyrrelser og motdemonstrantene for å utsette Sian for «støyterror».

Sian står for Stopp islamiseringen av Norge.

Det var satt opp barrikader for å holde Sian og motdemonstrantene fra hverandre, og politiet hadde møtt mannsterkt opp.

Motdemonstrantene ropte slagord, viste fingeren, trommet og ristet i barrikadene og spilte på trompet og blokkfløyter for å overdøve Sian-lederen.

Innlandet politidistrikt meldte senere på Twitter at én person var bortført på grunn av ordensforstyrrelser.

Det har de siste ukene vært bråk og uro i forbindelse med flere Sian-markeringer.

I Bergen ble Thorsen angrepet av ungdommer, mens politiet slo hardt ned på motdemonstrantene.

I Oslo rev Sian-profilen Fanny Bråten i stykker og spyttet på sider fra koranen under en markering som ble arrangert utenfor Stortinget, og 29 demonstranter ble satt i arresten.

