Raymond Johansen med brev til Høyres Oslo-topp: – Vis velgerne regnestykket ditt

Raymond Johansen krever, i brevs form, at Eirik Lae Solberg legger frem et regnestykke som viser hvordan Høyre-kuttet i eiendomsskatten skal finansieres. Han forventer svar i løpet av fredagen.

– Ja, dette er jo litt sånn god gammeldags valgkamp, hvor man sender brev til hverandre, sier Raymond Johansen om brevet han sender til sin Oslo-rival, Høyres Eirik Lae Solberg. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 05:44

Kortversjonen Aps byrådsleder har levert et brev til Eirik Lae Solberg, der han krever et regnestykke som viser hvordan Høyres foreslåtte kutt i eiendomsskatten skal finansieres.

Johansen sier at Oslo Ap er åpne om sine planer, men mener at Oslo Høyre holder tilbake informasjon om mulige velferdskutt.

Høyre lover å svare, og sier de ikke vil ha problemer med å ta utfordringen. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Det starter med «Kjære Eirik» og holder en høflig tone.

– Men dette er ikke et kjærlighetsbrev. Dette er et brev for å få noen oppklaringer, sier Raymond Johansen.