Fem høydepunkt fra kveldens partilederdebatt

Vedum dro frem en gammel slager, alle fikk skylden for status på yrkesfag og en partileder ble avvist. Dette er de viktigste tingene som skjedde under kveldens debatt.

Onsdag kveld var to etasjer på biblioteket stengt i demokratiets navn. Der møttes partilederne til debatt. Vis mer

Publisert: 06.09.2023 23:07

Partilederne møttes til debatt for nest siste gang før valgdagen. Skole og klima var tema på Deichmanske bibliotek i Bjørvika i Oslo, der TV 2 var vert.

Da kanalen holdt debatt forrige uke fikk programlederne Yvonne Fondenes og Arild Riise kritikk for at det ble en kaotisk debatt. Det var derfor spenning til hvordan kveldens sesjon ville bli.

I løpet av debatten på rundt en time og 20 minutter var det flere høydepunkter:

1. Ba om unnskyldning til mor

Olaug Bollestad ba om unnskyldning. Vis mer

Det mest følelsesladde øyeblikket kom da Kirsti Skogsholm stilte spørsmål til politikerne. Hun er mor til tvillingene Mille og Mina, som døde av overdoser. De hadde rømt fra en barnevernsinstitusjon og hadde en spiseforstyrrelse.

Skogsholm spurte politikerne om hva de ville gjøre for at ikke andre skal lide samme skjebne.

– Unnskyld på vegne av det norske helsevesenet og den norske stat. De er blitt kasteballer mellom systemene, sa KrF-leder Olaug Bollestad.

Venstres Guri Melby sa at det iallfall må ansettes psykolog i hver kommune.

Flere pekte på at ulike kommunale tjenester må bli bedre til å jobbe på tvers.

2. Arild Hermstad ble herset med – igjen

Sylvi Listhaug spurte hva politikerne i MDG har røykt. Vis mer

I skoledebatten forsøkte Arild Hermstad å heller snakke om det som den psykiske helsen til ungdom. Her ble han kontant avvist av Fondenes. MDG-lederen endte derfor opp med å ikke få si noe om partiets politikk på området.

Han fikk også et syrlig stikk fra Sylvi Listhaug i klimadebatten. Her holdt Hermstad et innlegg hvor han sammenlignet oljenæringen med røyking og at Norge bør slutte med det.

– Så er det fristende å spørre MDG til slutt: hva er det dere har røykt? smalt det fra Listhaug.

– Hvis dere ikke har lært enda at oljenæringen er utrolig viktig for sikkerhetspolitikken, for arbeidslivet vårt og inntektene til landet, fortsatte Listhaug.

Også i tidligere debatter har partilederen slitt med å få taletid og fått tilsnakk for å komme med feil informasjon.

3. Kampen om Melkøya

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) dro frem et brev fra når Frp selv styrte Oljedepartementet. Vis mer

Klima var kveldens første tema. Det startet med en het debatt om elektrifisering av Melkøya.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble presset om motstanden til Melkøya fra sine egne partifeller i nord. Han svarte med å si at de ikke ville gå imot kommunenes lokale bestemmelser om vindkraft på land.

Sylvi Listhaug (Frp) var klar på at hun mente elektrifiseringen bare ville skyve utslippene til utlandet. Hun kalte regjeringens klimapolitikk for grønnvasking.

Vedum svarte med å hente frem et utskrift av et brev som hadde gått fra departementet da Frp ledet det i 2019. Han sa at Frp da stilte seg bak å undersøke muligheten for elektrifisering.

– Det er hult å høre på henne, sa Vedum om det han mente var dobbeltmoral fra Listhaug.

– Slutt å skylde på andre og ta ansvaret selv, svarte Frp-lederen.

4. Alle var enig om en praktisk skole

Partilederne mente alle at det var noen andre enn de selv som var ansvarlig for at statusen for yrkesfag er lav. Vis mer

Det var tidvis vanskelig å skille politikerne på hva de mener om skolepolitikk.

Det var enighet på tvers av skillelinjene om at skolen er blitt for teoritung og at det må en mer praktisk undervisning til.

De skyldte på hverandre om at statusen til at de praktiske retningene er lav.

Noen skillelinjer var det. Listhaug ville ha en nivådelt skole.

Martinussen mente Frp-lederen tok til orde for en amerikansk skole.

– Jeg er sjeleglad for at ikke Listhaug er læreren for mine unger, sa Rødt-lederen.

Lærerutdannede Listhaug svarte at hun fikk gode skussmål som lærer.

– Problemet med venstresidens skole er at det ikke skal stilles krav. De skal gå i en evig barnehage, var karakteristikken Listhaug ga av SV- og Rødt-skolen.

Kirsti Bergstø (SV) repeterte stort sett Støre sin appell om å styrke laget rundt læreren. I tillegg proklamerte hun i kjent stil med bokstavrim at elevene måtte lære med både «haue og hendan».

5. Gamle-Vedum dukket opp igjen

Vedum viste glimt av gamle kunster. Vis mer

Brevet Vedum hadde med seg er allerede nevnt.

«Det er interessant at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i formen nå ligner mer på slik opposisjonspolitikeren Trygve Slagsvold Vedum opptrådte før», skriver Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm.

Han peker på at Vedum også fikk smettet inn advarsler mot kjøttskam og moralisme i klimapolitikken også.

«En gammel paradegren for ham», legger Slettholm til.