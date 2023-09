Følelser i sving før stengetid: – Det er jo litt skummelt når det er så høytidelig

Noen klarte ikke bestemme seg før de var alene bak forhenget.

Det var lang kø av stemmeivrige utenfor Oslo rådhus mandag ettermiddag. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 20:16 Oppdatert: 11.09.2023 22:36

Else Marie Tveiten Sannerholt (23) tripper i vinden utenfor Oslo rådhus. Hun har allerede stemt i hjembyen Skien, men skulle ønske hun hadde meldt flytting hit.

– Det er jo så jevnt her.

I rød kjole og grønn kåpe er det ikke mye tvil om hvem som hadde fått hennes stemme i Oslos thrillervalg.

– Jeg har bodd her i flere år og sett hvordan byen har forandret seg.

Hun liker at det er færre biler og flere sykler. At rekommunaliseringen rekommunaliseringenByrådets mål om at Oslo kommune skal praktisere profittfri velferd og at tjenestene i hovedsak drives av kommunen. har gitt bedre lønn på sykehjemmet hvor hun jobber.

I dag er hun med som støtte for resten av kollektivet. Blant dem en fornøyd Frida Hovland (20), som bestemte seg for tre dager siden. Like muligheter for barn og unge er det viktigste, sier hun idet hun kommer ut av lokalet.

Else Marie Tveiten Sannerholt (23) er litt bekymret hvis det blir nytt byråd i Oslo. Hun arrangerer valgvake sammen med Frida Hovland (20) til venstre. Over 40 pølser er kjøpt inn. Og det spøker for morgendagens tidlige forelesning. Vis mer

De siste valglokalene stengte klokken 21. Så langt har Høyre gjort det best. For Arbeiderpartiet ser det verre ut.

Vennegjengen utenfor rådhuset har handlet inn drikke og pølser, kledd seg i finstas og gått sammen til urnene. De har invitert til valgvake for å overvære spenningen.

Men for enkelte er det allerede nervepirrende nok. For hvor blir det av sistemann?

– Han har vært stresset og kvalm i flere dager. Jeg tror han føler valget hviler på hans skuldre, sier Sannerholt.

– Han har ikke klart å studere eller noe, supplerer Hovland.

Først etter nesten 30 minutter, en utsettelse av valgvaken og nervøs fnising på trappene, kommer tredjemann i kollektivet ut fra valglokalene ikledd dress og farfarens slips.

– Det var skummelt, sier han, og vil helst ikke bli tatt bilde av. De to jentene holder rundt ham.

Glemte forrige valg

For andre er det enklere. Og mer effektivt. Håkon Halnes (26) og Andrea Skjold Frøshaug (31) gikk til lokalet hvor de håpet det var minst kø. De er ferdige på få minutter. Begge har visst hva de skal stemme i flere dager.

– Klima og fordelingspolitikk er viktig for meg, sier Frøshaug.

Halnes vedkjenner at han har glemt å stemme de siste gangene. Men ikke i år.

– Vi jobber begge i kommunen, så det er ekstra spennende nå. Valget vil jo ha betydning for hvordan jobbene våre blir i fremtiden.

Håkon Halnes (26) og Andrea Skjold Frøshaug (31) er nystemte utenfor Oslo rådhus mandag kveld. Vis mer

– Litt skummelt

Halnes er ikke den eneste som har glemt tidligere valg.

På Sinsen skole er Karl Erik Knudsen (23) på vei til sitt aller første.

– Jeg følte at jeg ikke hadde nok kunnskap sist gang. I ettertid har jeg hørt at det er bedre å stemme blankt enn ikke noe.

I år føler han seg mer trygg.

– Jeg har jo venner som er aktive i ulike partier. Man blir litt påvirket av det, selv om de selvsagt er partiske. Men så kan man ta stilling til ting selv.

Han trekker for den grå gardinen. Så blir overkroppen borte et par minutter.

– Da var det gjort! Det er jo litt skummelt når det er så høytidelig.