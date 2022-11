Støttegruppen for Giske med 61 nye medlemmer lørdag

Nær 200 personer har meldt seg inn i Støttegruppen for Trond Giske etter medlemsmøtet i Nidaros onsdag kveld. – Veksten fortsetter, sier medlemsansvarlig Magnus Aastrøm i Nidaros.

Medlemsveksten fortsetter i Nidaros under Trond Giskes ledelse. Her fra medlemsmøtet onsdag.

16 minutter siden

Pensjonist Lill M. Pedersen fra Vestre Jakobselv i Finnmark er 1 av 61 personer som meldte seg inn i støttegruppen på Facebook lørdag ettermiddag.

– Jeg støtter Giske. Jeg meldte meg inn for å vise min støtte. Han står for Ap-politikk. Det gjør ikke de andre. Jeg stemte dessverre på Ap sist. Hvis Giske kommer seg frem, vil han få min stemme.

– Hvis han ikke gjør det, får ikke Ap min stemme, sier Pedersen.

IT-konsulent Håvard Steinmo fra Oslo sier at «Giske er klar og tydelig i talen».

– Selv om han var innblandet i #metoo, har han fortsatt tilliten min. Jeg liker folk som er redelige og ikke bare kommer med løfter før valg og snur etterpå, sier Steinmo.

Han er ikke Ap-medlem.

Enorm mediedekning

Da Trond Giske ble valgt til leder i laget i desember i fjor, hadde det 16 medlemmer. Nidaros Sosialdemokratiske Forum har fått over 1000 medlemmer de siste ukene. Laget har minst 2200 medlemmer og er suverent størst i Ap. Det er en medlemsvekst på 13.750 prosent.

Neste uke kommer oppdaterte medlemstall.

Kontrasten til moderpartiet kan ikke bli større: Ved valget i september i fjor fikk Ap 26,3 prosent. På Vårt Lands meningsmåling denne uken fikk partiet bare 15,4 prosents oppslutning.

Facebook-gruppen Støttegruppe for Trond Giske har nå 13.000 medlemmer. Hvem som helst kan bli medlem. Både venner og fiender av Ap, Giske og partileder Jonas Gahr Støre kan omkostningsfritt uttrykke støtte.

Giske selv har ikke noe med gruppen å gjøre. Den ledes av Trygve Bauge. Han er leder for Norsk isbadeklubb og kjent for å ville fryses ned etter sin død i håp om et liv etter døden.

Onsdag holdt Nidaros medlemsmøte i Trondheim. Det fikk enorm mediedekning på grunn medlemsveksten og Aps fall på målingene. Giske sier at han er mest opptatt av politiske saker.

– Jeg har ikke kommentar til ulike grupper på nettet eller medlemstallet nå. Vi vil heller ha oppmerksomhet om rettferdig økning av pensjonen, dagpenger, god skole og omsorg. Vi snakker om det som er viktig i folks liv.

Det skriver Trond Giske i en SMS til Aftenposten.

Veksten fortsetter

Medlemsansvarlig styremedlem i Nidaros, Magnus Aastrøm, sier at «medlemsveksten de siste ukene fortsetter».

– Det er fortsatt en tilstrømning av nyinnmeldte i Ap. Frykten for at Nidaros skal utarme andre partilag er grunnløs. Det er folk som ikke tidligere har vært medlem av Ap, som stort sett kommer til Nidaros, sier Aastrøm.

Spesialpedagog Bjørn Ole Dahle fra Ålesund er partiløs og «stemmer etter hjertet hver gang». Lørdag meldte han seg inn i støttegruppen på Facebook.

– Trond Giske er en politiker som lytter til folket. Jeg føler ikke partiet lytter til folket. Frafallet har bare så vidt begynt. Jeg er veldig mot vindmøller. Man skal ikke ødelegge miljøet. Jeg er også mot de høye strømprisene og at EU skal være med på å bestemme prisene.

– Vi trenger slike personer som lytter. Giske har gjort sine feil, men det har sannelig også andre i Ap, sier Dahle.

– Giske mest fornuftig

Hjelpepleier Eva Irene Bekkemellem fra Otta har stemt Ap i alle år og meldte seg inn lørdag «fordi Giske er den mest fornuftige».

– Giske har jeg sansen for. Han virker ærlig og saklig. Da tenker jeg ikke på de damegreiene. Folk på Otta står på Giskes side, sier Bekkemellem på vei inn i Nidaros.

Pensjonist Bjørn Anders Solemsløkk fra Gjølme i Sør-Trøndelag er partiløs. Han mener folk blir «ført bak lyset av Ap».

– De holder jo ingenting av det som er lovet i partiprogrammet. Det skulle bli den vanlige manns tur. Hvem er den vanlige mann? Det går motsatt vei.

– Giske snakker så vi forstår hva han mener, sier han.

Pensjonist Raymond Kristiansen fra Frogner i Akershus har vært Høyre-medlem i mange år. Men han har «hatt stor tro på Giske mange år tilbake i tid».

– Jeg føler det var en hemsko i saken med disse damene. Men jeg har tro på Giske som politiker. Jeg har ikke den tilliten til Støre som jeg har til Giske. Nå vil jeg bruke tiden fremover til å vurdere hva som skjer, og om jeg skal bli medlem i Nidaros, sier han.