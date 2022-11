Enighet om statsbudsjettet: Mer til minstepensjonister. SV fikk oljeseier.

Minstepensjonister får en ekstra økning som som julegave. Avgiftslettelsene på drivstoff økes til nær 1,5 millarder kroner totalt neste år.

29. nov. 2022 15:28 Sist oppdatert nå nettopp

Samtidig innføres nye krav til innblanding av biodrivstoff som reduserer klimagassutslipp.

Regjeringen varsler også betydelig økonomisk støtte til Ukraina i årene fremover. Mottak av flyktninger og andre tiltak vil defineres som bistand i henhold til internasjonale regler. Det gjør at bistandsandelen av bruttonasjonalinntekten øker noe. Dette var et av SVs viktigste krav. Men andelen øker ikke til en` prosent som har vært målet.

Det får Aftenpostens opplyst fra en sentral regjeringskilde.

Aftenposten får bekreftet at økt minstepensjon er en av de viktigste tiltakene regjeirgspartiene Ap og SP er blitt enige med SV om. Det inngår i kravene som SV fremmet den såkalte «dyrtidspakken».

Budsjettforliket inneholder også et såkalt verbalpunkt om støtte til Ukraina. Her varsler regjeringen solid økonomisk støtte til gjenoppbyggingen av Ukraina i årene fremover. Løftet får små konsekvenser for neste års budsjett.

Forhandlingene har ikke ført til økt bruk av oljepenger. Men ekstra inntekter fra Statkraft har gitt regjeringen 4,3 milliarder kroner mer å rutte med.

På overtid fant regjeringen enighet med SV om statsbudsjettet. SV har fått gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde.

Regjeringen og SV har forhandlet siden 7. november om statsbudsjett for 2023. Ap og Sps stortingsgrupper møtes klokken 16.30 for å ta stilling til forliket.

De vil etter alt å dømme gi klarsignal. Deretter vil statsbudsjettet blir presentert under en pressekonferanse ved 18-tiden.

SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes møtte pressen klokken 15.30 i Vandrehallen, i forkant av SVs gruppemøte. Der varslet han at han vil anbefale stortingsgruppen å stemme for budsjettet.

Han sa at SV hadde fått gjennomslag for mer enn 2 milliarder til en egen dyrtidspakke med sosiale tiltak. Utover det hadde han lite konkret å si om SVs seire i forhandlingene.

Han sier forøvrig at det er lite sannsynlig at han stiller som lederkandidat for SV.

– Jeg er skeptisk, sa han uten å utdype det mer.

Enighet om neste års statsbudsjett: Fra venstre forhandlerne SVs Torgeir Knag Fylkesnes, Aps Eigil Knutsen og Sps Geir Pollestad.

SV får oljeseier

Aftenposten får bekreftet at SV har fått gjennomslag for at 26. konsesjonsrunde utsettes til etter denne stortingsperioden. Dette er en viktig klimaseier for SV.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad toner kraftig ned betydningen av SVs gjennomslag.

– Alle TFO-runder (red. anm.: forhåndsdefinerte områder )går som normalt Det er 28 av 31 blokker igjen i runden som ble utlyst i januar, sier hun.

– Betyr det at det blir fortsatt leting etter olje og gass?

– Ja, ja. TFO betyr mest på kort sikt, sier Arnstad.

TFO er de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd.

Frp reagerer kraftig på at SV har fått gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde.

Energipolitisk talsperson Terje Halleland mener letestans er det siste et Europa i desperat mangel på gass nå trenger.

– I kveld er det fest i Moskva. Putins regime er de eneste som tjener på at regjeringen og SV nå strammer inn i letingen etter olje og gass. Regjeringen kan umulig ha lært noe som helst av den alvorlige sikkerhetssituasjonen vi står i som følge av energipolitikken som er ført i Europa, sier Halleland.

Økt utbytte fra Statkraft

SVs utgangspunkt var styrket innsats for klima og bedre økonomisk fordeling gjennom en «dyrtidspakke». De startet med krav innenfor klima, redusert leting etter olje- og gass, omfordeling til blant annet pensjonister og fortsatt bistand med 1 prosent av bruttonasjonalinntekten.