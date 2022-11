Enighet om statsbudsjettet - SV fikk oljeseier

På overtid fant regjeringen enighet med SV om statsbudsjettet. SV har fått gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde.

Enighet om neste års statsbudsjett: Fra venstre forhandlerne SVs Torgeir Knag Fylkesnes, Aps Eigil Knutsen og Sps Geir Pollestad.

29. nov. 2022 15:28 Sist oppdatert 7 minutter siden

Regjeringen og SV har forhandlet siden 7. november om statsbudsjett for 2023. Ap og Sps stortingsgrupper møtes klokken 16.30 for å ta stilling til forliket.

De vil etter alt å dømme gi klarsignal. Deretter vil statsbudsjettet blir presentert under en pressekonferanse ved 18-tiden.

SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes møtte pressen klokken 15.30 i Vandrehallen, i forkant av SVs gruppemøte klokken 16. Der varslet han at han vil anbefale stortingsgruppen å stemme for budsjettet.

Han sa at SV hadde fått gjennomslag for mer enn 2 milliarder til en egen dyrtidspakke med sosiale tiltak. Utover det hadde han lite konkret å si om SVs seire i forhandlingene.

- Hvorfor møter du pressen nå, når du ikke kan bekrefte så mye?

- Det er fordi det har vært spekulert i at SV allerede har godkjent avtalen og sånn. Men det er nå vi, etter å ha sett den fulle enigheten , har kommet frem til at vi kan anbefale avtalen for gruppa. Og det er når gruppa har behandlet den, vi har en avtale eller ikke, sier Fylkesnes.

Han sier forøvrig at det er lite sannsynlig at han stiller som lederkandidat for SV.

- Jeg er skeptisk, sa han uten å utdype det mer.

SV får oljeseier

Aftenposten får bekreftet at SV har fått gjennomslag for at 26. konsesjonsrunde ut denne stortingsperioden. Dette er en viktig klimaseier for SV.

Frp reagerer kraftig på at SV har fått gjennomslag for å utsette 26. konsesjonsrunde.

Energipolitisk talsperson Terje Halleland mener letestans er det siste et Europa i desperat mangel på gass nå trenger.

– I kveld er det fest i Moskva. Putins regime er de eneste som tjener på at regjeringen og SV nå strammer inn i letingen etter olje og gass. Regjeringen kan umulig ha lært noe som helst av den alvorlige sikkerhetssituasjonen vi står opp i som følge av energipolitikken som er ført i Europa, sier Halleland.

Forhandlingene har vært ledet av Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen og Sps finanstalsperson Geir Pollestad. SV-nestleder Fylkesnes har ledet partiets forhandlinger i fravær av finanstalsperson Kari E. Kaski. Hun er i svangerskapspermisjon.

De siste dagene har forhandlingene blitt flyttet fra Stortinget til Statsministerens kontor. Der har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum vært koblet på.

Regjeringen trenger støtte fra SV for å få flertall for budsjettet i Stortinget.

Økt utbytte fra Statkraft

De tre partiene skal ha funnet 4,3 milliarder kroner i «friske» penger, ifølge VG. Aftenposten får bekreftet at regjeringen henter penger gjennom å ta økt utbytte fra Statkraft.

Deler av midlene skal brukes på en fattigdomspakke, ifølge VG.

SVs utgangspunkt var styrket innsats for klima og bedre økonomisk fordeling gjennom en «dyrtidspakke». De startet med krav innenfor klima, leting etter olje- og gass, omfordeling og opprettholdelse av 1 prosent av bruttonasjonalinntekten til bistand.

Etter det Aftenposten forstår, blir det en økning i bistanden. Men ikke opp til prosentmålet .

SV-krav om mer skatt til rike

SV ville finansiere dyrtidspakken og velferdsløftene med skatt og fordeling, sa SV-leder Audun Lysbakken da han presenterte partiets alternative budsjett tidligere i høst.

– SV vil ha en mer omfordelende skattepolitikk, der rike må skatte mer, mens de med inntekt under 800.000, åtte av ti nordmenn, får skattelettelser. Vi vil styrke en rekke sosiale ytelser til de med størst behov, som minstepensjonister, barnefamilier, studenter og uføre.

– Og vi viderefører velferdsreformene våre, med gratis halvdagsplass i SFO til et nytt klassetrinn og billigere tannhelse til flere.