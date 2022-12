Statsadvokaten henlegger sakene mot politikerne i pendlerboliger-sakene

Statsadvokaten i Oslo varslet onsdag om avgjørelsen i sakene mot politikernes bruk av pendlerbolig.

Statsadvokaten i Oslo kommer onsdag med en konklusjon i pendlerbolig-sakene.

21. des. 2022 10:38 Sist oppdatert nå nettopp

– Oslo statsadvokatembeter har besluttet å henlegge sakene, skriver Statsadvokaten.

Det er konklusjonen etter at saken i over én måned har ligget på bordet til statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås, som har ledet arbeidet.

I begrunnelsen skriver de at «statsadvokatens syn taler bevisene med særlig styrke mot at de har funnet sted et straffbart forhold og saken henlegges for samtlige av de mistenkte med den begrunnelse at intent straffbart forhold anses bevist.»

Avgjørende for vurderingen av om noen av de mistenkte er skyldig i bedrageri, er tolkningen av Retningslinjene.

Etter statsadvokatens vurdering inneholder ikke disse reglene vilkår om at representantene ikke skal eie eller disponere bolig innenfor 40 kilometer fra Stortinget. Det kan derfor heller ikke legges til grunn at representanter som har fått eller beholdt pendlerbolig til tross for at de har eid eller disponert bolig innenfor 40 kilometer har hatt forsett om uberettiget vinning.

Etter dette finner statsadvokaten ikke grunn til å redegjøre nærmere for om de øvrige straffbarhetsvilkårene i bedrageribestemmelsen er oppfylt.

Statsadvokaten skriver dog at formålet med ordningen taler mot denne tolkningen.

Det var allerede kjent at politiet henlegger saken mot Eva Kristin Hansen. Det bekrefter Hansen i en SMS til Aftenposten. Straffesaken er «henlagt som intet straffbart forhold», ifølge hennes advokat John Christian Elden.

De individuelle vurderingene offentliggjøres ikke.

Beordret til å etterforske

For et drøyt år siden avslørte Aftenposten den første saken i pendlerbolig-skandalen.

Tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig av Stortinget i Oslo, selv om han eide et hus som han leide ut 29 kilometer unna. Han var folkeregistrert på gutterommet på Sørlandet.

Siden november i fjor har Oslo-politiet etterforsket politikere for mulig grovt bedrageri.

Strafferammen er bot eller fengsel i inntil seks år.

Politiet fikk ordre fra statsadvokaten om å åpne etterforskning i november i fjor. Noen minutter etter beslutningen kom meldingen om at daværende stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) gikk av.

John Christian Elden er advokaten til tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen.

Elden: – Klar frifinnelse

Advokat John Christian Elden representerer Hansen. Elden sier de er fornøyd med avgjørelsen, men at den «kommer ett år for sent».

– Dette er en helt klar frifinnelse av Hansen, der statsadvokaten både legger til grunn at hun har fulgt regelverket slik det måtte forstås i samsvar med min oppfatning da hun ble tvunget til å trekke seg som stortingspresident i fjor. Og legger til grunn at hun har gitt all nødvendig og korrekt informasjon til Stortinget ved tildelingen av pendlerbolig, sier Elden.

– Saken er henlagt som at «intet straffbart forhold anses bevist», der statsadvokaten konkluderer med at bevisene taler med styrke mot at det har funnet sted noen straffbar handling fra hennes side, legger han til.

Lars Erik Alfheim er sjef for statsadvokatene i Oslo. Det var Alfheim som i fjor beordret Oslo-politiet til å etterforske politikerne.

Flere granskninger på vei

Avsløringer om politikernes bruk av pendlerbolig har fått en rekke konsekvenser.

38 politikere må betale mer skatt. Av disse har ti politikere fått straffeskatt, fordi de ikke leverte riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Kun et lite fåtall velger å stå frem. Forrige måned godtok Stortingets presidentskap kravet om ekstraskatt.

Undersøkelsene av politikernes goder er langt fra over: