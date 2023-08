Rødt vil gi ekstra millioner til kjøp av strandeiendommer

Vannkanten skal kjøpes tilbake til folket, én tomt av gangen, betalt av staten, hvis Rødt får det som de vil.

Rødt vil forsøke seg på en ny måte å ta tilbake strandsonen, nemlig kjøpe den. Vis mer

Publisert: 14.08.2023

Ned en snirklete sti, tre minutters gange fra Nesoddbåten, åpner det seg en adskilt grønn oase – midt i strandsonen.

– Det er jo helt sinnssykt fint her. Jeg skulle tatt med meg badetøy, utbryter Mímir Kristjánsson.

Han peker ut over eiendommen som ifølge ham er det perfekte eksempelet på en tomt som er aktuell for statlig oppkjøp.

Rødt ønsker å opprette et statlig fond hvor kommunene kan søke for å kjøpe tilbake konkrete eiendommer. Dette har de satt av 85 millioner kroner til dette i sitt alternative budsjett.

– 85 millioner er ikke all verdens. Bare denne eiendommen koster 25 millioner. Hva er tanken?

– Det er klart at det er dyrt og tar tid. Vi får kjøpt to-tre sånne eiendommer i året for den potten. Sånn er det bare. Tanken er at vi sakte, men sikkert tar strandsonen tilbake, fortsetter Kristjánsson.

Her kan du se eiendommen som er til salgs: Strandperle i Indre Oslofjord.

Gir tommel opp

Hadde fondet Rødt nå foreslår vært en realitet, hadde Nesodden kommune søkt.

– Den tomten vil vi gjerne ha! Utbryter ordføreren på Nesodden, Cathrine Kjenner Forsland (AP)

Cathrine Kjenner Forsland (AP) Ordfører i Nesodden kommune

Arbeiderparti-ordføreren visste nemlig godt at eiendommen til 25 millioner kroner, ytterst på Nesoddtangen, var til salgs, da Aftenposten slo på tråden.

Om det er akkurat Rødt sitt forslag som er den beste løsningen, er hun derimot usikker på.

Vis mer

– Jeg tenker at det kan være litt skummelt å overlate eiendom i strandsonen til kommuner. Plutselig sitter vi med kjempegjeld, og skolene er slitne og vi ønsker oss basseng. Da blir det lett å ofre eiendommen, sier Nesodden ordfører Forsland (Ap).

– Jeg tror at det er viktig å låse den fristelsen for alltid, og heller la staten sikre dem som friluftsområder.

Tidligere har blant annet staten, ved Stoltenberg II-regjeringen, kjøpt og åpnet strandtomter i Oslo. I valgkampen i 2021 gikk SV ut og ønsket seg nye, store innkjøp.

I sommer sendte Forsland en henvendelse til klima- og miljøminister med en bønn om at staten skulle sikre Nesodden-eiendommen som et friluftsområde.

Potten for ordningen som allerede finnes, er på 22 millioner kr i året.

Og der ligger Nesodden-ordførerens problem. Eiendommen midt i Oslofjorden koster nemlig mer enn det hele potten er på i dag.

Fakta Statlig sikring av friluftslivsområder Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Slik kan viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens og fremtidige generasjoner. Når kommunen eller friluftsrådet søker om statlig sikring, tar de på seg et fremtidig drifts- og tilsynsansvar for området. Vis mer

Kafé eller hytte

Strandeiendommen ytterst på Nesoddtangen har mye areal, ligger nærme ferge og hytta kan enten brukes til sanitærfasiliteter, leies ut til kafédrift eller bli en DNT hytte, håper Rødt.

– Når staten prioriterer å eie handlegater i London og Paris, hadde det vært fint å eie litt mer av strandsonen på Nesodden også, fortsetter Rødt-toppen.

Gulleksempelet av en eiendom er til salgs for 25 millioner kr. Eierne kunne gjerne tenkt seg at det var akkurat Nesodden kommune som var kjøperen. Vis mer

Strandsonen spises opp

Mange steder er det svært lite areal tilgjengelig for allmennheten i Norge.

Aller minst er det i Indre Oslofjord. Rundt 70 prosent av strandsonen er utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

– Vi har en strandsonelov i Norge som sier at alle eier naturen sammen. Problemet er at folk ikke følger den. Det er for mange unntak og dispensasjon. Da må problemet bekjempes på en litt annen måte, mener Kristjánsson.

Men det er ikke snakk om å ekspropriere ekspropriere Ekspropriasjon er å bli tvunget til å gi fra seg eiendomsrett eller andre formuesrettigheter mot full erstatning.eiendommer i strandsonen skal man tro Rødt.

– Det er jo to måter å gjøre dette på. Den ene måte er å være strengere på å håndheve strandsone-reglene. Den hyggelige måten er å kjøpe folk ut så konfliktfritt som mulig.

Drift er dyrt

Tanken er at staten skal kjøpe opp eiendom, og at kommunen overtar videre drift.

– Man kan aldri rettferdiggjøre å bruke 25 millioner i en kommune på å kjøpe denne eiendommen selv. Da må staten trå til.

Les også: Vi må rydde i strandsonen

– Har kommunene råd til å drifte eiendommene da?

– Det er absolutt en utfordring. Det viktigste er at kommunene ikke får smellen når de er så belastet fra før.