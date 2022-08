Oslo Frp vurderer å ekskludere Tone Ims Larssen

Fylkesstyret i Oslo Frp behandler torsdag et forslag om å ekskludere tidligere fylkesleder og Frp-veteran Tone Ims Larsen.

En kommentar på Facebook kan være medvirkende til at Tone Ims Larssen blir ekskludert fra Oslo Frp.

18. aug. 2022 19:06 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten kjenner til at et forslag om å ekskludere Tone Ims Larssen fra partiet behandles torsdag kveld.

Larssen har vært med i Frp i 27 år. Hun var fylkesleder i Oslo Frp perioden 2017–2019 og satt to år som fast representant i bystyret på starten av 2000-tallet. Hun har de siste tre årene sittet som vararepresentant i bystyret.

Refset for Facebook-svar

Årsaken skal blant annet være en kommentar Ims Larssen skrev på sin Facebook-vegg i starten av juni. I et svar til en kommentar fra sin egen far om at han ikke skjønte hvorfor hun ikke hadde en toppstilling i Frp, skrev Ims Larssen: « I dette partiet må du være venner med de riktige personene for å få fulltidsjobb». Kommentaren ble senere slettet etter at Larssen hadde fått påpakning fra partiet.

På spørsmål fra Aftenposten, bekrefter Ims Larssen at hun kjenner til at et eksklusjonsforslag mot henne skal behandles i ettermiddag.

– Jeg er klar over at det skal være en AU-sak i kveld som om handler meg angående et Facebook-innlegg som ble slettet etter kort tid. Og jeg vet ikke utfallet, sier Larssen.

Larsen sier følgende om muligheten for å bli ekskludert fra partiet.

– Hvis dette er så langt takhøyden stekker seg i mitt fylkeslag, så skal jeg for all del ikke forsette å blande meg mer i dette fylkeslaget. Jeg kan ikke si noe mer enn det.

Skal behandle uttalelser om urent trav

Tidligere i sommer gikk Larssen ut i Nettavisen og fortalte at hun ikke ønsket gjenvalg til bystyret. Hun begrunnet det med en angivelig merkbar negativ stemning i bystyregruppen. Hun fortalte at hun opplevde at hun ble skjøvet ut av gruppen og omtalte det som «urent trav».

Gruppeleder Camilla Wilhelmsen uttalte til avisen at hun ikke kjente seg igjen i at det var dårlig stemning i bystyregruppen eller fylkeslaget.

Aftenposten kjenner til at Larssens uttalelser til Nettavisen skal behandles på et stormøte i bystyregruppen mandag, der alle bystyremedlemmene, varamedlemmene og lederne av Oslo Frps 13 bydelslag deltar.

Gruppen skal blant annet behandle et forslag om at det ikke skal være lov å snakke med pressen om interne forhold.

– Jeg er innkalt til et gruppemøte, men jeg kjenner ikke til innholdet. Jeg er har også meldt forfall, for jeg er utenbys, sier Larssen i en kommentar til Aftenposten.

Gruppeleder Camilla Wilhelmsen skriver i en kommentar på sms at «vi kommenterer ikke offentlig forhold i bystyregruppen».

Aftenposten har ikke klart å få tak i fylkesleder Andreas Meeg-Bentzen.