Han mente MDG-ledelsen har hatt for lite driv – og kuppet nesten nestledervervet

Utvalgte punkter fra vedtak gjort på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte på Fornebu i Oslo i helgen.

Næringspolitisk plattform

* MDG-landsmøtet vedtok en ny næringspolitisk plattform. Der går partiet blant annet inn for å innføre en omstillingsavgift på olje- og gassutvinning til et fond for finansiering av rask grønn omstilling av næringslivet.

EU

* Landsmøtet gjorde et vedtok i EU-saken der det fastslås at Norge nå må ta stilling til om det skal søkes medlemskap i EU. MDG skal aktivt bidra til å løfte en slik debatt.

Energipolitikk

* I en resolusjon om energipolitikk sier landsmøtet at MDG vil jobbe for at Europa når målet om å bli uavhengig av russisk olje og gass i løpet av 2022, og at Norge skal være en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa de nærmeste årene. Landsmøtet står likevel fast ved MDGs mål om en gradvis utfasing av norsk gassproduksjon i løpet av 2030-tallet.

Kjernekraft

* Landsmøtet sier nei til utredning av kjernekraftverk på norsk territorium nå, men åpner for at Norge skal kunne tilby finansiering av kjernekraft for å fortrenge fossile kraftverk i andre land.

Ukraina

* I en egen hasteresolusjon om krigen i Ukraina går landsmøtet inn for å bruke de økte inntektene Norge får fra salg av fossil energi på grunn av krigen, til å opprette et solidaritetsfond. Landsmøtet gir også støtte til sterkere sanksjoner mot Russland og Hviterussland og kraftigere militær hjelp til Ukraina.

Langtidsstrategi

* Landsmøtet vedtok en ny langtidsstrategi for årene frem mot 2030. Der heter det at Miljøpartiet De Grønne i 2030 skal «ha ledet frem et paradigmeskifte i norsk politikk». MDG skal i 2030 ha etablert seg som et «grønt folkeparti med bred oppslutning» og ha rustet seg for regjeringsmakt.

Psykisk helse

* I en resolusjon om psykisk helse går landsmøtet inn for en hjelpegaranti for alle under 25 år og studenter som er opp til 28 år. Barn og unge med psykiske lidelser og rusavhengighet skal ikke vente mer enn 20 virkedager før de får nødvendig helsehjelp.

Klesindustrien

* I en resolusjon om klesindustrien foreslår landsmøtet en rekke grep for å gjøre det lettere å reparere, gjenvinne og gjenbruke klær, begrense forbruket av klær og senke klesindustriens miljøavtrykk.

