Det rødgrønne flertallet skrumper inn

Blokken bak Jonas Gahr Støre blir stadig mindre. Rødt går mest tilbake og Høyre mest frem på siste meningsmåling fra Norstat.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har mistet til sammen 20 representerer siden i fjor høst. Nå er det borgerlig side som har fremgang.

29. mars 2022 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er veldig hyggelig med en så god måling for Høyre. Og så er det veldig bra at det er så jevnt mellom blokkene. Det betyr at det er fullt mulig å få et nytt flertall i 2025.

Det sier Høyres påtroppende nestleder, Henrik Asheim, i en kommentar til meningsmålingen.

