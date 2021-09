Ti kjappe med AUF: – Vi må bruke oljefondet til å kutte utslipp

AUF-leder Astrid Hoem er utålmodig når det kommer til klima. Helst vil hun stenge ned oljebransjen om 14 år.

Hvilken fysisk ting representerer AUF? spurte vi. En fyrstikkeske, svarte leder Astrid Hoem. Grunnen? Et brennende engasjement for å få ned klimagassutslipp, redusere forskjeller og skape en skole for alle. Dessuten ønsker de et varmere samfunn.

1. Hva er du mest uenig med moderpartiet ditt i?

– Vi er enda mer utålmodige i oljepolitikken. Vi har satt sluttdato i 2035 og mener vi må slutte å lete etter olje. Samtidig er vi veldig enige om målet: kutte utslipp og holde folk i jobb.

2. Skal homoterapi være lovlig eller ikke?

– Det skal være totalforbudt! Forslaget fra regjeringen om at det skal være ulovlig frem til 16 eller 18 år, er ikke godt nok. Det må være ulovlig i alle aldre.

3. Hvor bør vi sette grensen for selvbestemt abort?

– Uke 18. Vi må gi kvinner enda mer rett til å bestemme selv. Dagens system med nemnder er forhistorisk.

Fakta Astrid Hoem (26) Hvem: AUF-leder siden oktober 2020 Fra: Kristiansund Bakgrunn: Bachelor i utviklingsstudier. Har jobbet i hjemmetjenesten og som journalist i lokalavisen Tidens Krav. Ble politiker fordi: Meldte seg inn i AUF for å kjempe for at Kristiansund skulle få egen skatepark. Ble værende pga. klima, forskjeller og solidaritet. Det ble skatepark! Politisk familie: Begge foreldre er engasjerte, men ikke medlemmer av et parti. Vis mer

4. Hva er det viktigste dere vil gjøre for å løse klimakrisen?

– Det første: Vi må begynne å kutte det vi har forpliktet oss til. Det andre: Vi må jobbe for å omstille alle folkene som jobber i oljebransjen. De blir de viktigste ressursene vi har inn i det grønne skiftet. Det tredje: Vi må bruke oljefondet til å kutte utslipp. Det gjør vi gjennom ikke å investere i fossilt brennstoff, men i fornybar energi.

5. Burde elever komme inn på videregående basert på hvor de bor, eller på hvilke karakterer de har?

– Fylkene vet det aller best selv. I noen fylker fungerer karakterbasert opptak, i andre er det bedre med nærskole.

6. Burde vi spise mindre kjøtt i Norge?

– Ja, gjennom å gjøre det billigere og enklere å velge vegetarmat. For eksempel ønsker vi å kutte i moms og å tilby kjøttfrie alternativer i kantiner.

7. Bør vi innføre en samtykkelov?

– Ja! Bare ja betyr ja, og det må loven bli tydeligere på. I Norge i dag er det altfor mange saker som blir henlagt, og kvinner som ikke blir trodd.

8. Hvordan vil dere fjerne rasisme?

–Vi vil kutte statsstøtte til Human Rights Service og heller gi pengene til organisasjoner som bekjemper rasisme. Vi må begynne å snakke om «vi», ikke «oss og dem». Vi vil innføre anonyme jobbsøknader, men også gå gjennom områder der vi vet det er mye diskriminering, for eksempel boligleiemarkedet. Studietilbudet og kompetansen om ekstremisme og radikalisering må styrkes. Vi vil ha en ny 22.juli-kommisjon som ser på hvordan vi forebygger radikalisering. Og i tillegg må vi styrke politiets kapasitet til å etterforske hatkriminalitet.

9. Skal det være straffbart å bruke, kjøpe eller være i besittelse av mindre mengder narkotika?

– Vi mener nei, og der er vi uenige med Arbeiderpartiet. Vi er glade for at de i det minste vil avkriminalisere for de tyngste rusmisbrukerne, men kommer til å fortsette å kjempe for at det skal gjelde alle. Det er også viktig at det følger med nok penger til et hjelpeapparat som kan følge godt nok opp.

10. Hvordan skal flere unge komme seg inn på boligmarkedet?

– Vi må bygge mer og skattelegge mer. I dag sitter noen og eier flere hundretalls boliger og bare venter på prisstigning. Det er dårlig økonomisk politikk. Unge må ha samme mulighet som generasjonene før oss til å komme inn på boligmarkedet.

Fakta Ti kjappe med ungdomspartiene I denne serien møter vi lederne for de ni største ungdomspartiene. Spørsmålene er sendt inn av Aftenposten Si; Ds følgere på Instagram og bearbeidet av redaksjonen. Vis mer

