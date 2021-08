Det har kostet ti norske liv og ti milliarder kroner. Men Ap og Høyre forsvarer at Norge gikk inn i Afghanistan.

Kabul falt på 11 dager. Både Ap og Høyre mener det var riktig å gå inn i landet.

Her møter statsminister Erna Solberg de siste norske kampsoldatene som ble trukket ut av Afghanistan i juni.

Taliban har inntatt Afghanistans hovedstad Kabul. Landet der Norge som en del av NATO har arbeidet for fred og stabilt demokrati i 20 år, står i kaos.

Høyre og Arbeiderpartiet har regjert på skift gjennom disse to tiårene. Begge partiene står fortsatt inne for at det var riktig å gå inn i det krigsherjede landet.

– Jeg tror de fleste vil se at det ville hatt store kostnader om vi ikke hadde et engasjement der. Men så er spørsmålet om man burde håndtert forskjellige faser bedre, sier Høyres utenrikspolitiske talsperson Michael Tetzschner.

Forhindret terroraksjoner

Norge har siden 2001 brukt over ti milliarder kroner på innsatsen. Ti norske soldater har mistet livet. Nå har Norge og Nato trukket seg ut.

Tetzschner i Høyre mener det er for tidlig å gjøre opp et regnskap om tap og vinning. Han erkjenner at ikke alt har gått etter planen, selv om alle regjeringene har hatt vært enige om engasjementet i Afghanistan.

Men han trekker også frem at mange terroraksjoner i Europa og verden sannsynligvis ikke har funnet sted, takket være innsatsen i Afghanistan.

– I dag er det lett å glemme at man umiddelbart nådde målet for aksjonen. Det var å fordrive den forrige generasjonen Taliban, som da hadde gitt Al Qaida og Bin Laden muligheten til å etablere seg, sier Tetzschner.

Michael Tetzschner er utenrikspolitisk talsperson for Høyre og nestleder i utenrikskomiteen.

– Men man skal ikke underspille alvoret i Talibans overtagelse?

– Absolutt ikke, dette er et stort tilbakeslag som det absolutt er grunn til å beklage. Det er en stor risiko for at det blir begått overgrep mot sivile og mot gruppene som har nytt godt av et gryende demokrati, sier Høyre-politikeren.

Han påpeker også at mange kull med skoleelever i Afghanistan er blitt løftet ut av analfabetisme og har lært å skrive og lese.

– Under mitt besøk i Kabul i 2019 traff vi også internasjonale hjelpeorganisasjoner. De sa at den dagen det militære nærværet er borte, er vi også borte.

Huitfeldt: Burde gjort som Støre

Allerede for fem år siden kom en knusende dom over Norges innsats i Afghanistan. Målet om å bygge et stabilt demokrati var ikke nådd, og Taliban sto sterkere enn noen gang, konkluderte det såkalte Godal-utvalget. Norge hadde fått lite igjen for pengene og innsatsen, hevdet utvalget.

Konklusjonen om at man ikke har lykkes i å skape et demokrati, gjelder ennå, mener Anniken Huitfeldt, utenrikspolitisk talsperson for Ap. Men det er for tidlig å si om det var et feilgrep å gå så tungt inn i landet, mener hun.

– Hva burde man gjort annerledes?

– Det flere land skulle gjort tidligere, var det Jonas Gahr Støre gjorde i 2007, nemlig å samtale og forhandle med den moderate delen av Taliban. FN har vært handlingslammet på grunn av stormannsrivalisering, sier hun.

Anniken Huitfeldt er Aps utenrikspolitiske talsperson og leder utenrikskomiteen på Stortinget.

Samtidig er hun kritisk til dem som mener det ikke burde vært en militær operasjon i Afghanistan i det hele tatt.

– Jeg kan ikke se for meg at vi den gang skulle la noen drive angrep på våre allierte uten konsekvenser, sier Huitfeldt.

– Hvem bør stå til ansvar for det som skjer nå?

– Det er viktig at vi går kritisk gjennom dette fra alle NATO-lands side, sier hun.