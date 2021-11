Stortingspresidenten leide hybel hos Trond Giske og fikk pendlerbolig. Samtidig eide hun hus med ektemannen 29 km unna Stortinget

I 2014 etablerte stortingspresident Eva Kristin Hansen seg med sin mann i deres felles bolig på Ski. Adressen hun oppga til Stortinget, var Trond Giskes leilighet i Trondheim.

Ski, 2019: Stortingets president, daværende visepresident, Eva Kristin Hansen, foran huset hun og mannen eier sammen i Langhus i Ski – 29 km unna Stortinget.

16. nov. 2021 19:50 Sist oppdatert nå nettopp

(Adresseavisen): – Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig, skriver Eva Kristin Hansen i en e-post til Adresseavisen via sin rådgiver tirsdag ettermiddag.

Opplysningene Adresseavisen melder om hennes bosituasjon er korrekte, bekrefter hun, i e-posten der hun gir en uttalelse etter spørsmål fra Adresseavisen – om hennes egen bruk av Stortingets ordning for pendlerboliger.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn