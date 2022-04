Solberg med Russland-erkjennelse: Var for opptatt av å «komme oss videre»

Vi burde forstått tidligere i hvilken retning Vladimir Putin tok Russland, erkjenner Høyre-leder Erna Solberg.

Partileder Erna Solberg under Høyres landsmøte på Thon Hotel Gardermoen lørdag.

2. apr. 2022 11:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland må nå være over en gang for alle.

Det sa Solberg i sin tale da hun åpnet Høyres landsmøte lørdag.

Den tidligere statsministeren erkjente at vi tidligere burde ha sett hvor det bar.

– Vi burde kanskje forstått hvor det skulle ende allerede da Putin la Groznyj i ruiner. Eller da han bombet georgiske byer, sa den tidligere statsministeren.

Hun fortsatte med å liste opp varslingstegn: Hvordan Putin drepte sine motstandere hjemme, og at han begynte å drepe folk som hadde flyktet til utlandet. Han brøt nedrustningsavtaler.

– Vi burde i hvert fall ha forstått det da han invaderte og annekterte Krim-halvøya, medga Solberg.

– For opptatt av å komme videre

Forbrytelsene i Ukraina må også føre til en realitetsorientering om Putins Russland, fremholdt hun.

– Når vi ser oss tilbake, har vi vært for opptatt av det en gjerne kaller å «komme videre» igjen og igjen, sa Solberg, men understreker at det nå må bli en annen linje.

Vi må heller ikke tro at vi ser Et annet Russland i nord, påpekte hun.

– All kontakt med Russland nå må baseres på at det er Putins Russland vi snakker med. Enten det er i øst eller vest, nord eller sør, sa hun.

Høyre-lederen sa også at Putins invitasjon takket være ukrainsk innsats rask ble «en pinlig flause».

Hun sier krigsforbrytelsene har stått i kø, og nevner bruk av ulovlige våpen, angrep på sykehus og vilkårlig skyting mot sivile.

– Må få tilbake merkostnader for strøm

Solberg brukte mye av talen sin på å snakke om krisen i Ukraine, men også konsekvensene av den her hjemme.

Krisen har gitt dyrere mat og dyrere drivstoff og energi.

– Folk og småbedrifter må få tilbake merkostnadene som de nå betaler inn til offentlige eide kraftselskaper, sa Høyre-lederen.

Energi og forsvar vil etter alt å dømme prege Høyres to dager lange landsmøte på Gardermoen i Ullensaker. Det skal ikke vedtas noe program, men flere resolusjoner om blant annet forsvar og energi.

Flere fylkesledere har tatt til orde for at Høyre må snu i spørsmålet om elektrifisering av sokkel. Enkelte har også tatt til orde for at Norge må åpne for kjernekraft. Det er ventet heftig debatt når formuleringene om dette skal vedtas.