Ikke alle liker at Moxnes tar oppgjør med Steigan.no

«Rødts politiske prosjekt og steigan.nos politiske prosjekt er uforenlige». Det slo Rødt-lederen fast på Facebook torsdag.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kom torsdag på banen og sa sin mening om Steigan.no

21. apr. 2022 22:51 Sist oppdatert 9 minutter siden

Den tidligere lederen av AKP (m-l), Pål Steigan, bidrar nå til indre strid i Rødt.

Rødt ble stiftet i 2007. Det skjedde etter at Arbeidernes Kommunistparti (AKP) og Rød Valgallianse (RV) ble lagt ned. Rødt samlet kreftene på ytterste venstrefløy og ble dannet av folk med bakgrunn fra AKP og RV.

Steigan, som noen forbinder med støtte til Pol Pots totalitære kommunistregime i Kambodsja på 70-tallet, er nå mest kjent for nettstedet Steigan.no.

Det er i det siste blitt anklaget for å spre både russiskvennlig propaganda og konspirasjonsteorier.

Mener Steigan.no opptrer dypt uansvarlig

Torsdag rykket Rødt-lederen selv ut og kritiserte nettstedet. Det skjedde etter en oppfordring fra Aps byrådsleder Raymond Johansen.

«Rødt har tatt tydelig stilling mot Russlands angrepskrig og tar avstand fra spredning av russisk krigspropaganda. Putins autoritære imperialisme strider mot alt Rødt står for, mens steigan.no nekter å ta stilling for Ukrainas rett til å forsvare seg.» skriver han på egen Facebook-side.

Han kaller det «dypt uansvarlig» å spre konspirasjonsteorier som undergraver smittevernet i en dødelig pandemi. Ifølge Moxnes handler ikke det om «meningsmangfold».

Han viser bl.a. til at Steigan.no beskriver bruken av munnbind som «det synlige tegnet på underkastelse og et verktøy for å opprettholde frykten, ødelegge de sosiale relasjonene mellom folk, oppløse det menneskelige kollektivet og gjøre oss til zombier som lyder vær minste ordre fra øvrigheten.»

Rødt-medlemmers medvirkning

Årsaken til at den gamle AKP-eren nå skaper trøbbel for Rødt, er følgende:

Sentrale folk i Rødt er knyttet tett til nettstedet. En av dem er Per-Gunnar Skotåm. Han leder styret i Mot Dag AS, som eier nettstedet. Han var landsstyremedlem i Rødt, men trakk seg fra vervet i helgen. Han er fortsatt gruppeleder for Rødt i Nordland fylkesting. Han er uenig i påstandene om at nettstedet sprer russisk krigspropaganda.

Partisekretæren i Rødt uttalte til NRK i helgen at «det er ikke uproblematisk at en håndfull tillitsvalgte er på eiersiden i denne bloggen». Hun sa ledelsen i partiet støttet påstander om at nettstedet videreformidler «ensidig russisk krigspropaganda, driver med konspirasjonstenkning, fremmer rasisme og transfobi.»

Rødt har startet en prosess for å finne ut hva partiet skal mene om at partimedlemmer har tilknytning til Steigan.no.

Fylkeslederne i Rødt er uenige om hvordan de skal forholde seg partimedlemmers involvering i nettstedet. Lederen i Viken Rødt, Ingar Mørkestøl Gundersen, uttalte onsdag til Klassekampen at den interne debatten i partiet, er polariserende, med potensial til «å ødelegge for det gode samholdet og den politiske diskursen i partiet».

Ris og ros til Moxnes

Etter at Moxnes gikk hardt ut mot Steigan.no på Facebook, har det delvis kokt i kommentarfeltet under innlegget. Rødt-lederen får mye støtte, men også noe motbør.

Stein Stugu, vararepresentant til Stortinget og mangeårig kommunestyrerepresentant for Rødt i Bærum, er en av dem som støtter klargjøringen fra Moxnes.

«Politisk oppfatter jeg det som om Steigan har bevegd seg lenger og lenger fra Rødts prosjekt, både gjennom det han selv sier og skriver og de prioriteringene som gjøres på Steigan.no,» skriver han.

Han advarer imidlertid mot å ekskludere Steigan fra Rødt. Men han påpeker at hvis Rødt hadde vært «organisert som AKP var, ville trolig Pål Steigan på grunnlag av sin aktivitet vært ekskludert et betydelig antall ganger opp gjennom de siste åra.»

Mener Steigan er et pustehull

En av dem som ikke setter pris på Moxnes klargjøring, er Rødt-sympatisør Asgeir Bjørkedal. Han skriver følgende:

«Lykke til i vala vidare om dokker ikkje ein gong skjønner at dei uavhengige og maktkritiske media som Steigan og Derimot er viktige pustehol som har vore avgjerande for veksten til Raudt.

Skravleklasse-dresserte pudlar har vi nok av i politikken frå før!»

Bjørkedal opplyser til Aftenposten at han ikke er medlem av Rødt, men har stemt på partiet noen ganger.

Bjørkedal sier han aldri har meldt seg inn i Rødt fordi «gamle AKP-ere lurte i bakgrunnen» – og fordi «det er ikke lov å tenke selv, man må følge strømmen».

Han mener Moxnes innlegg er et uttrykk for det siste. Han omtaler Moxnes som «Stalin-Bjørnar trygt på plass på fanget til partisekretæren». Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen gikk ut mot Steigan.no før Moxnes gjorde det.

Noen fylkesledere er uten kommentar

Enkelte fylkesledere i Rødt velger å la være å kommentere innlegget til Moxnes.

– Er du glad for at Moxnes nå har gått så hardt ut mot Steigan.no?

– Jeg har ikke noen kommentar til det. Vi har ikke behandlet det i fylkesstyret.

Det sier Rainer Svartrapmo, fylkesleder i Rødt i Trøndelag til Aftenposten.

Samme spørsmål til Rødts leder i Oppland, Bjørn Kristiansen, besvares slik:

– Jeg har ikke lest det og kan ikke si noe om noe jeg ikke har sett.

– Det står på Facebook-siden til Moxnes. Kan du lese det og eventuelt ringe meg opp igjen?

– Jeg tror ikke det nå. Jeg har akkurat kommet hjem og har noen dyr jeg skal fôre, sier han.