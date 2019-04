Lørdagsmenyen for Aps landsmøte: Flyktningvedtak, atomvåpendebatt og bursdagsfeiring

Den tidligere partilederen Jens Stoltenberg kommer nær sagt rett fra feiringen av NATOs 70-årslag i Washington til Youngstorget. Men landsmøtet kan gi NATO-sjefen, som selv er jubilant, en saftig kilevink i gave. Ungdomspartiet AUF arbeider for gjennomslag for sin hjertesak: At Norge skal signere FNs atomvåpenforbud. Forslaget har fått mye støtte, men partileder Jonas Gahr Støre (Ap) avsluttet fredagens debatt med en tydelig advarsel:

– Landsmøtet bør gi sterk uttrykk for vårt ønske om nedrustning, snakke pent om FN-traktaten, men vi kan ikke stå her i 2019 og si at Norge som eneste NATO-land skal undertegne traktaten, sa Støre.

– I dagens Norge og i dagens Europa, at Norge skulle forlange at Storbritannia, Frankrike og USA ensidig skal bygge ned, når det som skjer er at den andre siden, at Russland, bygger opp – det er ikke klok sikkerhetspolitikk, sa Støre til stor applaus fra salen.

Først lørdag blir det klart om redaksjonskomiteen foreslår å gjøre temaet til en del av landsmøtets uttalelse om internasjonal politikk, som de 300 delegatene skal stemme over samme ettermiddag. Komiteen som behandler forslaget, ledes av utenrikspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt, som selv har argumentert mot et atomvåpenforbud.

– Oppkonstruert

Norsk Folkehjelp, som er med i kampanjen for et atomvåpenforbud, hevder Støres argumentasjon er oppkonstruert og bygger på gale premisser:

– Hvis Norge undertegner forbudsavtalen er det ingenting som tilsier at vi må si til allierte atomvåpenstater at «vi forventer at de ruster ned ensidig», slik han hevder, sier generalsekretær Henriette Westhrin.

– Hvis det var tilfelle, ville Norsk Folkehjelp selv ha advart mot denne avtalen. Det Norge derimot bør gjøre hvis vi undertegner, er å forsøke å få USA, Storbritannia og Frankrike og alle andre atomvåpenstater til å erkjenne at kjernefysisk avskrekking er en sikkerhetsstrategi som innebærer større risiko enn fordeler, og at vi forventer at de jobber mye hardere for å starte forhandlinger om gjensidig nedrustning, fortsetter hun.

Flere FN-flyktninger

Landsmøtet starter imidlertid dagen med å stemme over forslag til ny flyktning-, asyl- og integreringspolitikk, et tema som lenge har skapt splid i partiet. Flere i partiet ønsker at Ap skal følge FNs høykommissærs anbefalinger om hvor mange flyktninger Norge skal ta imot. For 2019 det snakk om 5.000. Masud Gharahkhani, som har ledet migrasjonsutvalget, vil også ha flere FN-flyktninger, men ønsker ikke å sette noen tall.

Også partiets nye syn på konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja blir landet i løpet av lørdagen. Støre gikk fredag langt i å akseptere at kompromisset i det gjeldende partiprogrammet legges til side.

Et slikt vedtak vil gi spontan jubel på Youngstorget, hvor flere miljøorganisasjoner planlegger en storstilt markering for et oljefritt Lofoten.

Ny nestleder i partiet blir Bjørnar Skjæran fra Nordland. I tillegg har en enstemmig valgkomité i forkant av landsmøtet innstilt på gjenvalg av Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng. Valgkomiteen har vært ledet av LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.