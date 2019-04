– Det er bare å erkjenne at Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) ikke blir konsekvensutredet og åpnet for oljevirksomhet, men det betyr ikke oljeindustrien skal avvikles, men utvikles, sier sentralstyremedlem i Ap Else-May Botten.

Foran Aps landsmøte flagger hun nå et klart standpunkt om å hindre oljeleting i LoVeSe og følger opp det Møre og Romsdal Ap har vedtatt på sitt årsmøte.

Oljepolitikk blir en av de heteste sakene på Aps landsmøte som åpner ved lunsjtider torsdag.

Kan samle partiet?

Else-May Botten kommer på denne ukens Ap-landsmøte til å spille en sentral rolle i arbeidet med å samle partiet om et oljekompromiss. Stortingsrepresentanten fra Møre og Romsdal, som er medlem av energi- og miljøkomiteen, støttet for to år siden helhjertet landsmøtets kompromiss som åpnet for konsekvensutredning i deler av området.

Nå mener hun tiden er inne for å erkjenne at det ikke blir oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe.) Saken er i realiteten død - fordi:

I Solberg-regjeringens plattform har KrF og Venstre fått stanset konsekvensutredningen. Botten viser til at Aps mulige regjeringspartnere står for det samme.

– Uansett regjeringskonstellasjon er dette en realitet. Derfor bør ikke dette være en stor sak på landsmøtet, sier hun.

Fakta: Striden om Lofoten, Vesterålen og Senja Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har rast siden midten av 1970-tallet. * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her. * Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land samt Vestfjorden være petroleumsfri sone. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. *De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene. * Da Venstre gikk inn i regjeringen, fikk de gjennom at områdene LoVeSe, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene holdes fri for oljeleting hele regjeringsperioden. * Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene ute

AUF: Liten tro på kompromiss

Men dette møter motstand. Et stort flertall av fylkeslagene og AUF vil ha tydelig vedtak, men LO står imot. De som sterkest ønsker at Ap skal være tydelige i dette spørsmålet, vil ikke gi seg uten kamp.

AUFs leder Ina Libak mener det er to klare fronter i spørsmålet om LoVeSe. Hun mener Ap må ta et klart standpunkt og har liten tro på et kompromiss.

Uaktuelt i denne perioden

Botten er tydelig på at hun vil si nei til konsekvensutredning som er en forutsetning for å åpne området for oljeutvinning.

Og vern sier hun er uaktuelt:

– Det vil kunne gripe inn i andre muligheter for å bruke disse havområdene, sier Botten til Aftenposten.

– Vi vil utvikle olje og gassnæringen, som nå har fått tildelt en rekke leteområder og vil få mer, sier hun og legger til: – Men vi skal gjøre det klokt.

Fremtid i å utnytte kompetansen

Hun mener næringen i økende grad må satse på åpenbare fremtidsmuligheter. Rensing av gass og deponering av CO₂ i gamle oljereservoar på sokkelen kan bli en gigantisk fremtidsnæring for norsk offshoreindustri. Men det må satses på dette, fordi det så langt ikke er lønnsomt, minner hun om.

Havvind er et annet stort satsingsområde der hun mener norsk leverandørindustri også har en stor fremtid.

Stortingsrepresentanten, som etter neste valg blir fylkesmann i hjemfylket, har en hilsen til oljeindustrien:

– Den forstår ikke den klimaskepsis som streikende ungdommer er et uttrykk for. I tillegg mangler den kontakt med befolkningen langs kysten.

Konkret peker hun her på saker som manglende ilandføring av oljen fra feltet Johan Castberg.

– De burde være mer ydmyke og ikke møte motargumenter med hoven arroganse. Det bygger ikke tillit langs kysten som industrien er avhengig av, sier hun.