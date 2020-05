Frp gjorde et formidabelt byks på målingene rett etter regjeringsexiten i januar, men har siden falt som en stein.

Etter at statsminister Erna Solberg (H) 12. mars annonserte «de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid» for å bekjempe koronaviruset, har samtidig Høyre blitt Norges største parti.

Det viser Norstats aprilmåling for Aftenposten og NRK:

får kun 10,1 prosent, mot 16 prosent i februar. Siste måned er tilbakegangen på 1,9 prosentpoeng. Det ville gitt ni færre mandater på Stortinget enn de 27 representantene Frp fikk i 2017-valget. Høyre får en oppslutning på 26,5 prosent, mot 18,3 prosent i februar, og er klart større enn Ap som i april får 24,7. Høyre får 48 mandater i aprilmålingen, tre flere enn i valget i 2017.

Den samme tendensen viser også snittmålingene fra pollofpolls.no som presenterer et sammendrag av meningsmålingene i Norge.

Samtidig har Fremskrittspartiet den klart laveste velgerlojaliteten. Den viser hvor mange som vil stemme på samme parti som ved forrige stortingsvalg. Bare 51 prosent av Frps velgere i 2017 ville ha stemt på Frp i dag.

De fleste velgerne som forlater Frp går til Høyre, 17 prosent. 5,8 prosent går til Senterpartiet, og 23 prosent går til vet ikke-gruppen.

Listhaug: Riktig å gå ut av regjering

Sylvi Listhaug stiller hverken til intervju eller fotografering, men svarer slik på skriftlige spørsmål på e-post om den nedslående målingen:

– Frp går kraftig tilbake etter rekordmålinger da dere gikk ut av regjering. Var det en tabbe å gå ut av regjering?

– Frp gikk ut av regjering fordi vi ikke kunne stå inne for den politikken som ble ført og der hjemhentingen av IS-kvinnen toppet det hele. Dette var ingen tabbe, men det som var helt riktig å gjøre, skriver Listhaug.

– Dere har lavest velgerlojalitet (51 prosent) av alle partier. Hva tror du kan være forklaringen?

– Det er vanskelig å tolke for mye ut av en enkeltmåling. Men dette er jo en tilbakemelding fra velgerne om at de ikke er helt fornøyde. Det er noe vi tar på alvor.

– På TV2s måling 2. mai er dere halvert sammenlignet med valget i 2017. På Aftenpostens måling i dag er dere redusert med en tredjedel. Hvordan skal dere greie å komme tilbake?

– Vi må jobbe hver eneste dag frem mot valget i 2021 med å overbevise velgerne om at norske interesser må ha førsteprioritet, at det er viktigere enn noen gang med lavere skatter og avgifter for norske folk og bedrifter. Og vi må redde oljenæringen og norsk industri gjennom koronakrisen.

– Frp har den sterkeste tilbakegangen av samtlige partier under koronakrisen, mens styringspartiene H og Ap styrker seg. Hvorfor tror du det skjer?

– Den generelle trenden i de fleste land er at oppslutningen om de ledende regjeringspartiene øker i den ekstraordinære krisesituasjonen som vi er oppe i nå, skriver Listhaug.