De nye tallene kommer fram i sluttrapporten fra en ekstern kvalitetssikring gjennomført av de to konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics.

Konsulentselskapene konkluderer med at det kan være best å kun fange CO2 fra ett av de to anleggene som har vært oppe til vurdering.

Kvalitetssikrerne mener da at Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommer best ut og bør prioriteres framfor Fortums avfallsforbrenningsanlegg i Oslo.