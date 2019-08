Skole var kveldens første tema da statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre møttes til duell mandag på utestedet Blå. Det er en av Aps viktigste saker i denne kommunevalgkampen.

– Et godt skolemåltid er bra for helse, sosial integrering og ikke minst bra for læring, sa Støre fra scenen, og lanserte dette som et politisk kinderegg.

Solberg pekte på at 97 prosent av alle skolebarn har med seg en matpakke i skolesekken og at det er læreren som først og fremst er av betydning for at elevene kan lese og regne når de går ut av skolen.

Statsministeren mente at en kunne løse problemene med de tre prosentene av elevene som ikke har skolemat på andre måter enn ved å innføre gratis skolemat for alle.

– Det er ingen dokumentasjon på at det er skolemat som gjør at vi lærer bedre. Men det vi har dokumentasjon på, er betydningen av læreren som kan utjevne sosiale forskjeller, sa Solberg.

Aftenposten skrev mandag at det er høyst uklart hvor kostbart det blir å gi alle skoleunger gratis mat. Utgifter til spisesal, kjølekapasitet, asjetter eller bestikk er ikke regnet med når Ap lover gratis skolemat til 3 milliarder kroner i året.

La forslaget i skuffen i 2006

– Ap fikk utredet innføring av et slik måltid i 2006, da dere satt i regjering. Men da lot dere utredningen bli liggende i skuffen. Er det ikke vågalt å love dette – og gratis SFO for de yngste – samtidig som statens oljeinntekter vil avta og eldrebølgen vil skylle inn over landet?

– Når vi har tatt opp denne saken så skyldes det at vi begynner å få helt tydelig dokumentasjon på at det er et viktig tiltak for å sikre god læring og helse for barna. Og gode sosiale forhold på skolen, svarer Støre.

– Var det ikke det i 2006 også?

– Nå er vi i 2019. For meg var året som helseminister veldig viktig. Jeg så dette som en både helse- og læringssak. Det henger sammen. Vi må ha nok gode lærere i skolen og sette eleven i stand til å ta imot læring. Dette må gjennomføres skritt for skritt. Men dette dreier seg om en utgift tilsvarende halvparten av hva de koster med skattekuttene til de aller rikeste i dette landet. Så det er mulig å prioritere dette, sier Støre til Aftenposten.

Han viser til at Ap lokalt prioriterer skolemat og viser blant annet til Viken der en nå vil innføre dette på de videregående skolene.

Støre mener en har klarere dokumentasjon på betydningen av hva ungene spiser og viktigheten av fysisk aktivitet enn tidligere.