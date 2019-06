Stor støtte til Frps ønske om å bruke mer oljepenger for å finansiere samferdselsprosjekter

Striden mellom Frp og de andre regjeringspartiene om hvor mye man skal kunne kreve inn i bompenger, er i ferd med å toppe seg. Som tidligere Frp-formann Carl I. Hagen redegjorde for i Aftenposten, krever Frps landsmøte at finansminister Siv Jensen skal forsyne seg mer av oljefondet for å nedbetale bompengegjeld. Frp er eneste rikspolitiske parti som ønsker dette.

Men ifølge en meningsmåling utført av Norstat for Aftenposten, svarer 30 prosent at de mener samferdselsprosjekter bør finansieres ved å bruke mer oljepenger.