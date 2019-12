Som Aftenposten har omtalt, er det stilt spørsmål ved habiliteten til flere av de oppnevnte medlemmene av det utvalget som skal granske trygdeskandalen.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert habiliteten til tre av medlemmene i granskingsutvalget for EØS-saken. Konklusjonen er at ingen av dem er inhabile til å delta i granskingsutvalgets arbeid.

Men to av dem erklæres som delvis inhabile.

Deltok i Høyesterettssak med Nav-svindel

Årsaken til at det er stilt spørsmål ved habiliteten til bl.a. utvalgsleder Arnesen og Skoghøy, er at begge var dommere i en sak i Høyesterett.

Tidligere leder av EFTA-domstolen, Carl Baudenbacher, skrev før jul til statsminister Erna Solberg (H) og ba henne fjerne Arnesen og Skoghøy på grunn av inhabilitet. Han mente de to var satt til å granske en Nav-praksis de gjennom en dom i Høyesterett hadde vært med på å legitimere.

Dommen, som falt i 2012, omhandlet bl.a. Nav-svindel og et Spania-opphold som ikke var klarert med Nav.

Flere fremtredende juseksperter har stått frem i Aftenposten og sagt at de deler Baudenbachers syn om at Arnesen og Skoghøy er inhabile.

Benedikte Moltumyr Høgberg, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), har skrevet en betenkning som konkluderer med at Arnesen og Skoghøy er inhabile.

Avgrenset inhabilitet

Lovavdelingen har på grunn av saken konkludert med at det «foreligger en avgrenset inhabilitet» for leder Finn Arnesen og utvalgsmedlem Jens Edvin A. Skoghøy på grunn av denne saken.

– I den grad utvalget skal vurdere saken fra 2012, og en tilsvarende sak fra 2017, er det Lovavdelingens vurdering at de er inhabile til å delta i den delen av arbeidet. Lovavdelingen legger for øvrig til grunn at Arnesen og Skoghøy er habile til lede og delta i alt annet av utvalgets arbeid, heter det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Utvalget skal på vanlig måte i henhold til forvaltningsloven § 8 annet ledd ta stilling til Arnesens og Skoghøys habilitet. Arbeids- og sosialdepartementet legger til grunn at utvalget følger Lovavdelingens vurdering.

Vurderte først egen habilitet

Tre dager etter at oppnevnelsen fikk Finn Arnesen tips om at han og Skoghøy kunne være inhabile. De avviste selv påstanden i et notat, og det ble akseptert av Statsministerens kontor.

Det førte til at professorene Benedikte Moltumyr Høgberg og Mads Andenæs kritiserte, regjeringen for at den som oppdragsgiver ikke sørget for en uavhengig vurdering av granskernes habilitet.

– Det er påfallende at det ikke er gjort, uttalte Moltumyr Høgberg. Hun mente regjeringen burde sendt notatet til Justisdepartementets lovavdeling for habilitetsvurdering.

Og nå har altså lovavdelingen i Justisdepartementet foretatt en vurdering av deres habilitet.

Kan fortsette i utvalget

– I vurderingen fra Lovavdelingen vises det til at granskingsarbeidet er meget bredt anlagt, og at en lang rekke personer på ulike måter har hatt å gjøre med saksforhold som kan reise spørsmål om forholdet til EUs trygdeforordning. Lovavdelingen kunne derfor ikke se at Arnesen og Skoghøys befatning med én av mange sider av sakskomplekset er inhabiliserende for granskingsarbeidet som helhet, heter det i pressemeldingen.

Departementet vurderer inhabiliteten for Arnesen og Skoghøy som så avgrenset og klart definert at det ikke er aktuelt å endre utvalgets sammensetning.

Utvalget beslutter selv hvem som skal lede arbeidet for den avgrensede delen av arbeidet hvor de to nevnte høyesterettsdommene eventuelt skal behandles.

Fakta: Granskningsutvalget Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 8. november i år. Utvalget skal ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie « snu hver stein og sette flomlyset på» for å finne ut hvordan det kunne «gå galt i starten, hvordan det kunne gå så lang tid før feilen ble avdekket og hvordan vi kan unngå at dette skjer igjen.»r Utvalgets medlemmer: Finn Arnesen, professor, Horten, leder

Karin Fløistad, advokat, Oslo

Jens Edvin Andreassen Skoghøy, professor, Tromsø

Hanne Merete Jendal, avdelingsdirektør, Oslo

Kristin Bugge Midthjell, advokat, Trondheim

Per Sanderud, Board Director, London

Barbro Wærnes, brukerombud, Fredrikstad

Fløistad ikke inhabil

Lovavdelingen har også vurdert habiliteten til utvalgsmedlem Karin Fløistad. Både Baudenbacher og professor Mads Andenæs har uttalt at de mener Fløistad, som har skrevet doktorgrad om EØS- og trygderettighetene, er inhabil. Begrunnelsen var hennes faglige ståsted i en strid blant toppjuristene om hvilket nasjonalt handlingsrom Norge har i forhold til EØS-avtalens lover og regler.

– Fløistad har levert argumenter for at staten skal opptre på en slik måte den har gjort i Nav-saken. Etter mitt skjønn gjør det henne ikke egnet til å sitte i utvalget, uttalte Andenæs til Aftenposten.

Lovavdelingen har konkludert annerledes og mener hun ikke er inhabil.

