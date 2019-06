Aftenposten omtalte nylig at Fremskrittspartiet nok en gang topper listen over hvilke stortingspartier som bruker mest skattepenger per person på festlige aktiviteter. Til tross for en kraftig nedgang siden 2017, brukte partiets stortingsgruppe i fjor 23 ganger mer enn det statsansatte har lov til.

Det får Frps stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen til å reagere.