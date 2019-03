På Sps landsmøte på Hamar feirer delegatene en velgervekst som på flere meningsmålinger har gjort Sp til landets tredje største parti. Mange har forlatt andre partier til fordel for Sp.

Forlot Frp på grunn av politireformen

En av dem er Vidar Aasvangen (50). Han deltar ikke på helgens møte, men er en av mange tusen velgere som funnet et nytt politisk hjem i Senterpartiet.

På fritiden er han tryllekunstner og vant med å lure tilskuerne. Men overgangen fra Frp til Sp er ingen illusjon.

– Det er mange politifolk som har gått over til Sp på grunn av politireformen. Sp var ordentlig på ballen fra dag én, mener han.

Politioverbetjenten i Øst politidistrikt med tjenestekontor på Nes på Romerike, har stemt Frp ved hvert eneste valg siden han fylte 18 år, og han har vært medlem i mange år.

Men i 2015 var det slutt. Det året ble «nærpolitireformen» innført, eller tredd ned over hodet på etaten, alt avhengig av øynene som ser.

Han understreker at han er «for forandringer hvis det er til det bedre».

– Men se på politireformen: Det blir færre folk ute til å gjøre jobben, sier han og uttrykker misnøye med Frps styring av Justisdepartementet.

– Det har vært mye rart og kommet mange spesielle uttalelser fra justisministre fra Frp, sier han.

– Skulle bli mindre byråkrati og avgifter

Svigerfaren Bjørn Ås, bonde og Sp-velger hele sitt liv, trodde ikke sine egne ører da Aasvangen meldte fra om overgangen:

– Han ble veldig stolt, forteller Aasvangen.

Som ung ble han tiltrukket av Frp – et parti for vanlige mennesker – med et budskap om personlig frihet og fjerning av byråkrati. Men magien fra Carl I. Hagens glansdager er borte.

– Da Frp kom til makten, skulle det bli mindre byråkrati, avgifter og bompenger. Men hva skjedde? Det stikk motsatte. Det er ikke bra, sier han.

Paal Audestad

Sp henter velgere fra flere leire

Ifølge Pollofpolls’ beregninger, som bygger på flere meningsmålinger, har Sp fått brutto 115.000 velgere fra andre partier. Flest kommer fra disse partiene:

Ap: 43.000

Høyre: 24.000

Frp: 18.000

Venstre 12.000

Samtidig har Sp bare lekket 29.000 velgere til andre partier.

Tvang mot kommunene provoserer

Aavangen er også provosert over at hans gamle parti har vært med på bruk av tvang for å få til kommune- og fylkessammenslåinger.

– Jeg er ikke for måten de bruker tvang på og hvordan de kjører gjennom sakene, koste hva det koste vil, sier han.

Som eksempel nevner han Troms og Finnmark, og hvor 87 prosent av befolkningen i Finnmark er mot sammenslåing. I alle de tre nabokommunene til Nes- Sørum, Fet og Skedsmo- var det flertall mot sammenslåing. Men stortingsflertallet vedtok sammenslåing.

Og etableringen av Viken fra 2020, som samler folk og fylker fra Hvaler i sør til Hallingskarvet i nord minus Oslo, mener Aasvangen ble besluttet «i et lukket rom med få personer».

– Jeg trodde Frp var et folkets parti. Det er de ikke. Det har Sp blitt, sier han.

Spår brakvalg for sitt nye parti

Aasvangen er også skeptisk til skattepolitikken som føres av Frp.

– Frp gir skattelette til de rikeste, mens vi vanlige dødelige må betale dyre avgifter, sier han.

– Er du helt sikker på at du vil stemme Sp fremover?

– Vær du sikker. Jeg tror partiet kommer til å gjøre et kjempevalg.

– Hvilke politiske tryllekunstner må Siv Jensen varte opp med for å få deg tilbake i Frp-folden?

– Den tryllekunster finnes ikke, slutter Aasvangen.

Solveig Ruud

Forlot Venstre på grunn av distriktspolitikken

På Finnmarksbenken på Sps landsmøte, midt imellom folk i samedrakter og Sp-politikere som har vært med i partiet i en mannsalder, sitter Hugo Salamonsen. Han var en av dem som hevet armen da alle som var på sitt første landsmøte, skulle rekke hånden i været.

– I Nord-Norge er det bare distrikter. Derfor er det lett å kjenne seg hjemme i Sp, sier han og forteller at når man bor «på en plass som Honningsvåg, må man ha mer distriktspolitikk.»

Han og resten av Nordkapp Venstre meldte seg kollektivt ut av Venstre og inn i Sp i februar/mars i fjor. Han kan ikke komme på konkrete temaer der han fortsatt er mer enig med Venstre enn Sp, men sier det selvsagt er mye man kan være enig med alle partier om.

Da han i sin tid meldte seg inn i Trine Skei Grandes parti, var det gründerpolitikken som lokket. På den tiden var han frilansdykker.

Mener de ikke lyttet i Venstre

Salamonsen sier han ikke fikk nok gehør for distriktenes interesser i Venstre og mener de borgerlige partiene gjør det vanskeligere å bo i Distrikts-Norge.

– Venstre har ingen troverdighet lenger når det gjelder distriktspolitikk. Den har de mistet, sier han og viser til praktisk politikk. Konkret nevner han problemer med å nå gjennom i Venstre sentralt da han ville ta opp forslaget om å legge ned kystradioen i Vardø.

Ifølge Salamonsen er det lettere å få kontakt med sentrale politikere i Sp.

– Vi har en direktelinje til folk på Stortinget. Sitter de opptatt, ringer de tilbake, sier han.

Han berømmer Sp-lederen for hans reisevirksomhet rundt omkring i landet.

– Han kan prate tull med folk på den lokale kafeen. Det er helt fantastisk å se, sier han begeistret.

Solveig Ruud

Har bygget opp det største Sp-laget i Finnmark

I løpet av ett år har Salamonsen vært med på å bygge opp det som er blitt det største lokallaget til Sp i Finnmark. Medlemstallet er rundt 90 i den lite folkerike kommunen med 3213 innbyggere.

Går det som han håper, blir Sp større enn Ap ved lokalvalget. Han står selv på tredjeplass på Nordkapp-listen og på 10. plass på listen i det nye storfylket han har kjempet imot: Troms og Finnmark. Han omtaler sammenslåingen som skremmende og poengterer at det blir 120 mil mellom ytterpunktene i det nye fylket.

– Ledelsen i fylket blir ufrivillig distansert fra folket, sier Salamonsen, som nå kjemper for å få både tjenester og politikere nær folk.