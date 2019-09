Folk sto i timelange køer for å forhåndsstemme: – Mange gir opp

Rekorden i forhåndsstemming som ble satt denne måneden, har skapt lange køer utenfor containerne og lokalene der man kunne tidligstemme.

Hele 875.584 personer, over 20 prosent av alle med stemmerett, forhåndsstemte ved årets kommune- og fylkestingsvalg, ifølge Valgdirektoratet. Til sammenligning forhåndsstemte 585.250 ved forrige kommunevalg i 2015.

Halvannen time i kø

I de siste timene før muligheten for å forhåndsstemme var over fredag, observerte Aftenposten lange køer ved begge de to stemmecontainerne i Oslo som var satt opp i Oslo sentrum. Allerede i 13-tiden fredag tok det 45 minutter før man nådde frem til de tre avlukkene som var satt opp i containeren på Egertorget ved Stortinget.

Berit Roald / NTB scanpix

«1,5 time kø for forhåndsstemming på Grønland. Mange gir opp», skrev en misfornøyd innsender til Aftenposten.

Også i Bergen og Trondheim ble det ifølge NTB registrert lange køer ved stemmelokaler i sentrum fredag. Etter at forhåndsstemmingen stenger, er det ikke lenger mulig å stemme for dem som ikke bor i sin hjemkommune.

Har ikke mottatt klager

Valgminister Monica Mæland ønsker ikke å svare på spørsmål på valgdagen om det bør settes inn mer ressurser til forhåndsstemmingen.

Ingvild Åsgård, kommunikasjonssjef for valget i Oslo, forteller at arrangørene ikke har fått inn noen klager på lange køer i hovedstaden.

– Ble dere overrasket over den høye oppslutningen om forhåndsstemmingen?

– Det er flere som stemmer i forhåndsstemmeperioden. Ved stortingsvalget i 2017 tok vi imot over 178.000 forhåndsstemmer fra Oslo-velgere, sier Åsgård.

– Med rekordhøy oppslutning om forhåndsstemmingen, lange køer og kun tre stemmeavlukker på Egertorget midt i Oslo sentrum – tenker dere at det bør settes inn mer ressurser?

– Vi har 28 forhåndsstemmesteder i Oslo, man kan gå i hvilket som helst av dem i hele perioden. Vi hadde også 28 ved forrige stortingsvalg, og før det har vi aldri hatt så mange steder der man kunne forhåndsstemme.

Vil ikke spekulere

Åsgård viser til at det i tillegg til de to stedene i sentrum var mulig å forhåndsstemme på Majorstuen, Grønland, Tøyen, Frogner, Sagene og Carl Berner.

– Er en times kø lenge når man prøver å holde på de unge velgerne?

– Hva folk syns er lenge, kan jeg ikke spekulere i. Vi tilrettelegger for at de som stemmer, skal få stemme. Man kan stemme i nesten en måned på 28 lokaler, svarer Åsgård.

Valgdirektoratet forteller at det på nasjonalt nivå ikke er kommet inn meldinger om at velgere ikke har fått avgitt sin stemme på grunn av kø.

– Kommunene tilrettelegger for en lang forhåndsstemmeperiode, men likevel vet vi at flere kommer mot slutten av perioden, skriver kommunikasjonssjef Kristina Brekke Jørgensen i en e-post.