Stortinget vil analysere politikernes reisemønstre i jakten på feilaktige reiseregninger

Det siste året har Aftenposten avslørt at to stortingspolitikere har levert en lang rekke falske reiseregninger. Foreløpig har dette først til politianmeldelser fra Stortinget, politietterforskninger og én bedrageridom.

I tillegg har vi funnet en rekke andre feil, avvik eller brudd på regelverket som har ført til andre representanter har vært nødt til å betale tilbake penger.

Les noen av avsløringene:

Retten: Ingen reell kontroll av reiseregningene

I dommen mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari skrev Nedre Romerike tingrett at svindelen kunne skje som følge av at Stortingets reiseregningssystem var «organisert uten reell kontroll med refusjonskravene», og Stortinget har siden den gang innført en rekke nye krav til stortingsrepresentantenes reiseregninger.

Blant annet at de må kunne dokumentere at reisene faktisk har vært gjennomført (se faktaboks).

Fakta: Dette er de nye kravene til stortingsrepresentantenes reiseregninger Strengere dokumentasjonskrav for tjenestereiser innenlands er innført. Det betyr at formålet med reisen skal dokumenteres så langt det lar seg gjøre.

Presidentskapet har besluttet å offentliggjøre reisemål, dato, tid, formål og kostnad for delegasjons- og komitéreiser på stortinget.no.

Skal en reise dekkes av Stortinget, skal den i hovedsak være tjenesterelatert. Dersom en reise kombineres med en private forhold, skal representanten gjøre rede for det i kommentarfeltet når reiseregningen fylles ut.

Pendlerdiett innskrenkes til å gjelde representanter som etter skattereglene kan defineres som pendlere. Det betyr at representantene som bor i pendlerleilighet med familien, ikke i fremtiden kan be om pendlerdiett.

Har besluttet «utvidet kontroll»

Nå opplyser Stortingets administrasjon at de planlegger en enda grundigere gjennomgang av reiseregninger og reisedata som ligger i systemene.

«Presidentskapet har besluttet at administrasjonen kan utføre utvidet kontroll av stortingsrepresentantenes reiseregninger. Det jobbes med å etablere et system som i større grad kartlegger og analyserer reisemønster for representantene basert på administrasjonens egen informasjon», skriver stortingsdirektør Marianne Andreassen i en e-post sendt fra Stortingets informasjonsavdeling.

Roald, Berit / NTB scanpix

Aftenposten brukte avviksanalyse som metode

En slik analyse var én av metodene Aftenposten brukte i våre avsløringer.

Ved å analysere data om 19.700 reiser gjennomført av de 169 stortingsrepresentantene gjennom to år, kunne vi identisere avvik i reisemønstre som dannet grunnlaget for en nærmere undersøkelse. Deretter gikk vi gjennom selve reiseregningene og sammenlignet dette med opplysninger fra andre kilder, blant annet i sosiale medier.

Stortingets administrasjon opplyser at de har behandlet rundt 15.000 reiseregninger siden Aftenpostens første saker i oktober i fjor, og ledelsen i nasjonalforsamlingen mener at de nye tiltakene fungerer godt.

«Administrasjonen erfarer så langt at innføringen av skjerpede dokumentasjonskrav gir bedre grunnlag for å sikre at reiser er gjennomført i tråd med formålet og i henhold til regelverket», skriver Andreassen.