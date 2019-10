Venstre-kilder: Trine Skei Grande kan trolig fortsette som partileder – hvis hun vil

Det er i ferd med å bygge seg opp et sterkt press på Trine Skei Grande, som denne uken bekreftet overfor egen valgkomite at hun søker gjenvalg som Venstre-leder.

Unge Venstre, Venstrekvinnene, Liberale studenter og Bergen Venstre var tidlig i forrige uke tydelige: De vil kaste Trine Skei Grande (50) og ha Sveinung Rotevatn (32) som ny Venstre-leder.

Mandag ble det kjent at Venstres fylkeslag i Sogn og Fjordane og Hordaland ønsker å skifte ut hele partiledelsen. Det melder NRK og Bergens tidende. Søndag ble det også kjent at at Bergen Venstre vil vrake hele dagens ledertrio og sette inn Sveinung Rotevatn som leder.

Valgkomiteens innstilling vil ikke foreligge før 6. mars neste år, fem uker før landsmøtet.

Men selv om stadig flere Venstre-lag etterlyser endring av dagens ledelse, er det få som har tatt til orde for å felle henne på landsmøtet i april neste år.

Hvis Grande ikke selv kaster inn håndkleet, mener mange i Venstre at hun vil få fornyet tillit på partiets landsmøte i april neste år. Aftenposten har snakket med et titall kilder i Venstre om dette den siste uken.

Samtidig er det klart at valgkomiteen i Venstre i helgen fikk mange innspill om helt eller delvis utskifting av ledelsen.

Bakteppet er dette:

Samarbeidet med Frp i regjering sliter på mange.

Oppslutningen på målinger er fortsatt like dårlig.

Valgkampen og valgresultatet i høst var en katastrofe, på tross av noen gode enkeltresultater.

Den samme ledelsen har sittet ved roret i flere år nå.

Skei Grande scorer dårlig i popularitetsmålinger.

Håpet blant Grandes motstandere er, etter det Aftenposten får opplyst, at hun selv velger å gå.

Møter valgkomiteen til helgen

Det er derfor knyttet stor spenning til hva Grande vil si til valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen når han tar kontakt om en ukes tid.

Thorbjørnsen vil innkalle Grande og de andre i Venstres partiledelse til samtaler først etter at valgkomiteen har hatt møte fredag 25. oktober.

Det er komiteens første møte etter at fristen for innspill utløp 20. oktober.

Først ansikt til ansikt med Thorbjørnsen vil Grande få vite nøyaktig hvilken støtte hun har i Venstre. Og om valgkomiteen ønsker at hun skal fortsette som leder.

Den samtalen vil trolig finne sted neste helg, i forbindelse med Venstres store landskonferanse på Fornebu. Da vil valgkomiteen starte de første intervjuene med kandidatene etter at fristen for innspill gikk.

Rotevatn og Raja spilt inn som ledere

Søndag ettermiddag bekreftet Grande overfor valgkomiteen at hun ønsker å fortsette som leder.

Også resten av sentralstyret «stiller seg til disposisjon» for valgkomiteen. Det innbefatter dagens to nestledere Ola Elvestuen og Terje Breivik, samt Sveinung Rotevatn, Guri Melby, Petter Toldnæs, Ida Johnsen og Solveig Schytz.

Det er uklart om Breivik og Elvestuen ønsker gjenvalg som nestledere, eller om de kan «nøye seg» med en plass i sentralstyret. Hverken Elvestuen eller Breivik har besvart Aftenpostens henvendelser i helgen.

Thorbjørnsen holder foreløpig helt tett om forslagene han har fått inn, men etter det Aftenposten kjenner til, er Sveinung Rotevatn og Abid Raja spilt inn som nye ledere, mens Guri Melby er foreslått som nestleder. Også Iselin Nybø er foreslått som nestleder, av sitt eget fylkeslag Rogaland.

Også den populære ordføreren i nye Stad kommune, Alfred Bjørlo, er foreslått inn i ledelsen. Ida Johnsen (Nordland), som sitter i sentralstyret nå, er foreslått inn i ledelsen, av sitt eget fylkeslag.

Sveinung Rotevatn bekreftet overfor Aftenposten søndag kveld at han har sagt til valgkomiteen at han tar gjenvalg som sentralstyremedlem, og at han stiller seg til disposisjon for nye oppgaver i Venstre «dersom partiet ønsker det».

– Jeg stiller til gjenvalg i sentralstyret og har fortalt valgkomiteen at jeg stiller meg til disposisjon for de rollene som partiet måtte ønske å bruke meg i. Det har jeg vel sagt til valgkomiteen hver gang jeg er blitt spurt, sa han.

Rotevatn vil neppe duellere

Samtidig er det knapt noen av dem Aftenposten har snakket med, som tror Rotevatn kommer til å utfordre Trine Skei Grande som partileder hvis hun selv ønsker å fortsette. Det samme gjelder Abid Raja, som selv har sagt offentlig at han ikke vil utfordre Grande dersom hun tar gjenvalg. Det samme gjelder for Melby.

Hvis valgkomiteen gir Grande beskjed om at de ønsker å vrake henne, kan hun enten kaste kortene – eller hun kan ta «en Sponheim» og ta en fight.

Flere sentrale kilder i Venstre mener imidlertid det er lite sannsynlig at Skei Grande vil ta opp kampen dersom valgkomiteen vil vrake henne.

Mange i partiet tenker med gru tilbake på lederstriden i Venstre i 2004.

I 2004 ville valgkomiteen vrake sittende leder Lars Sponheim til fordel for Olaf Thommessen. Sponheim nektet imidlertid å gi seg, og han fikk fornyet tillit av landsmøtet. Men lederstriden mellom Sponheim og Thommessen var vond og opprivende, og få i Venstre ønsker en gjentagelse.

Thorbjørnsen var selv medlem av valgkomiteen i 2004.

– Det er en erfaring jeg tar med meg, er alt han vil si på spørsmål om han igjen vil sitte i en valgkomité som vil kaste en leder – mot lederens vilje.

– Fylkeslagenes syn vil veie tungt

Valgkomiteene har fått innspill fra samtlige fylkeslag og fra enkelte lokallag. Også medlemmene har, via et elektronisk skjema, hatt mulighet til å komme med forslag.

– Det har vært et enormt engasjement fra medlemmenes side, sier Thorbjørnsen.

I tillegg vil valgkomiteen gjennomføre samtaler med partiets stortingsrepresentanter.

Thorbjørnsen sier til Aftenposten at fylkeslagenes innspill vil veie tungt når valgkomiteen skal lande på sin innstilling til landsmøtet. Han sier innspillene fra medlemmene vil kunne få betydning «hvis de er entydige».