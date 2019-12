Høyre skapte bråk med Facebook-post om jul. Nå tar de selvkritikk.

Er julen under angrep?

Spørsmålet dukker opp i sosiale medier og andre debattfora på denne tiden, like sikkert som kakemenn i butikken og glorete pynt i gatene. I år er det en mat- og helselærer i Telemark som har byttet ut ordene «julemat» og «juleball» med «tradisjonsmat» og «ball».

Det satte fyr i adventsdiskusjonen i helgen. Mandag hengte Høyre seg på med et innlegg på sin Facebook-side:

«Selvfølgelig skal det være lov å si julemat og juleball!» slo partiet fast med store bokstaver, sammen med spørsmålet «Er du enig?».

Under la de en faksimile fra NRK Telemark om ungdomsskolen. Innlegget har vakt sterke reaksjoner, og har over 1300 kommentarer, mange av dem kritiske.

Høyre tar selvkritikk

Daniel Thorkildsen Lea er kommunikasjonssjef i Høyre. På spørsmål fra Aftenposten om Facebook-innlegget var en innertier fra Høyre, svarer han:

– Nei, vi traff ikke planken denne gangen. Vi har også fått reaksjoner internt hos oss. Men det som var utgangspunktet vårt, var å si klart ifra om det skal være helt greit å markere religiøse høytider som jul i Norge. Vi opplever at denne debatten har dukket opp flere år, på ulike måter. Det er i den konteksten man må tolke innlegget vårt, svarer Thorhildsen Lea, som legger til at Høyre ønsker å bidra til en opplyst samfunnsdebatt.

– Det gjorde vi ikke i dette tilfellet, sier han og viser til at saken har læringspunkter for Høyre som går ut på hvordan man ordlegger seg.

– Mener dere at julen under angrep?

– Nei, jeg vil si at det er et begrenset samfunnsproblem. Men vi har merket oss at enkelte skoler har oppfordret til å omtale julesanger og juleverksteder som tradisjonssanger og vinterverksted. Det må være greit å kalle juleverksted for juleverksted, mener vi. Men det er et lite samfunnsproblem, og det er mange andre problemer som er viktigere. Men vi merker oss at denne debatten skaper engasjement. Det gjør vi, jo.

Carina Johansen / NTB scanpix

For dumt. Enig?

Saken var viktig nok til at flere regjeringsmedlemmer kommenterte den på sosiale medier.

«Dette blir for dumt. I Norge feirer vi jul. Enig?» skriver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad på sin Facebook-side.

«Det å viske ut vår egen historie og tradisjon for å inkludere de som har en annen bakgrunn, er en misforstått form for inkludering. Vår verdiforankring i kristne røtter, i vår kulturarv gir trygghet,» skriver Ropstad, og henviser til vår «tusenårige kristne historie».

«Selvsagt snakker vi om jul og er stolte av våre tradisjoner,» svarer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner under Ropstads innlegg.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jette Christensen, kaller det populisme.

«Du lager bevisst motsetninger som ikke finnes. Du bruker denne saken for å lage en trussel som ikke finnes,» skriver Christensen til Ropstad.

Fakta: Dette er Seljord-saken Det var Telemarksavisa som først omtalte saken på Seljord skole. Avisa skrev at elever måtte bruke «tradisjonsmat» istedenfor «julemat». Både rektor og rådmannen i kommunen avviste at det var snakk om et forbud mot ordet «jul». Mat- og helselæreren på skolen forklarte at de har endret begrepene til «tradisjonsmat» og «skoleball» fordi «enkelte trosretninger er veldig sensitive og mange søker fritak» når ordet «jul» brukes. En sosiallærer ved skolen skrev på Facebook at det er Jehovas vitner som har reagert på begrepet «jul», men at «alle trur det har med muslimar å gjere».

Julestormene som var, og julestormene som kommer

Dette er langt fra første gang det blir bruduljer av lokale nyheter om juletradisjoner i mulig endring.

I 2016 stormet det rundt Nylund skole i Stavanger, da det ble rapportert at innholdet i noen av julesangene skulle endres. Rektor sa senere at det ble sendt ut ved et uhell.

Året etter var skolen på nytt i søkelyset, da foreldrene ble bedt om å krysse av på et skjema for hvilke sanger barna kunne synge. Skolen gikk bort fra dette etter stort medietrykk. Sylvi Listhaug, som den gang var innvandrings- og integreringsminister, tordnet på Facebook: «Dette er et bunnivå i å utslette våre egne tradisjoner!»

Også julegudstjenestene har det vært strid om. I 2008 delte Humanistisk ungdom ut ørepropper til elever som måtte delta på obligatorisk gudstjeneste. I 2016 sendte rektorene ved skolene i Voss brev til kirken om at de droppet julegudstjenestene. I stedet ble de enige om å møtes i kirken for en «julesamling».

Terje Bendiksby

Krigen mot julen

Så hvor kommer denne diskusjonen fra? Et svar er å finne på andre siden av Atlanterhavet, 14 år tilbake i tid, nærmere bestemt til Fox News’ hovedkvarter på Manhattan.

Den konservative nyhetskanalen hadde oppdaget en ny bok med en lang, men for dem svært besnærende tittel: «The War on Christmas: How the Liberal Plot to Ban the Sacred Christian Holiday Is Worse Than You Thought.»

Forfatteren var TV-verten John Gibson. I boken hevder han at krefter på venstresiden pusher på for å bytte ut kristne ord og symboler forbundet med julen. «Merry Christmas» blir til «Happy Holidays» på julekortene. Bilder av jesusbarnet fjernes. Julesanger blir skrubbet for religiøst innhold.

Den populære TV-verten Bill O’Reilly grep fast i temaet, og gjorde boken til en bestselger. USA var på full fart inn i en ny kulturkrig. Det var fire år siden landet ble angrepet på 11. september av Osama bin Ladens jihadister. Amerikanske soldater var i krig i Irak og Afghanistan, og mange oppfattet situasjonen som en konflikt mellom kristendom og islam.

Temaet om krig mot julen ble en sikker publikumsvinner for Fox News, og ble etter hvert plukket opp av konservative politikere. Etter hvert har det blitt en symboltung bærebjelke i den amerikanske kulturkampen.

Visepresidentkandidat Sarah Palin skrev bok om å beskytte julen. Og i 2016 plukket Donald Trump opp temaet. Presidentkandidaten laget sin egen vri ved å tilføre ordet «igjen». «Vi skal begynne å si Merry Christmas igjen,» sa den kommende presidenten.