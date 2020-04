Oslo Frp og partiets nestleder Sylvi Listhaug vil oppheve taushetsplikt mellom offentlige etater for å forebygge og avsløre det de kaller «kriseprofitører».

Listhaug sier søndag til Aftenposten at hun frykter misbruk av både dagpenger og støtteordninger i kjølvannet av koronakrisen. Hun vil ha mer kontroll og nye verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Allerede nå ser vi at mange permitterer folk for deretter å ha dugnad på arbeidsplassen. Hvis man har behov for arbeidskraft, må man la være å permittere, sier Sylvi Listhaug.

Arbeidslivspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (Ap), Arild Grande, er imidlertid kritisk til at Frp kommer på banen først nå.

– Dette hadde vært løst om Frp stemte for våre forslag om opptrappingsplan for A-krimsentrene tilbake i 2018, sier Grande.

Siri Øverland Eriksen

Stemte mot oppheving av taushetsplikten

Listhaug og politisk nestleder i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen, vil at regjeringen skal vurdere to tiltak:

Aktiv bruk av sentrene som etterforsker arbeidslivskriminalitet, A-krimsentrene.

Oppheve taushetsplikten mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten for å forebygge, forhindre og/eller oppdage lovbrudd.

– Dette tyder på at Frp har skjønt at deres innsats mot arbeidslivskriminalitet har vært for dårlig, sier Grande.

For to år siden fremmet Ap forslag om økonomisk opptrapping slik at A-krimsentrene skulle dekke hele landet. Forslaget ble behandlet i arbeids- og sosialkomiteen i april 2018, som på den tiden ble ledet av Frp.

Et av hovedtiltakene var å oppheve taushetsplikten mellom etatene for å styrke samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

– Dette ble nedstemt med Frp i spissen, sier Grande.

Han er dessuten kritisk til at Frp i regjering har somlet med å offentliggjøre et konkurskaranteneregister, som et virkemiddel for å fjerne kriminelle aktører fra arbeidslivet. Forslaget fikk flertall på Stortinget i desember 2017.

– Resultatet er at Norge nå er dårligere rustet til å hindre juks med for eksempel permitteringsregelverket eller kompensasjonsordningen, enn det vi kunne vært dersom disse tiltakene allerede hadde vært på plass, sier Grande.

Fakta: A-krimsentrene Norge har syv A-krimsentre. De skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. A-krimsamarbeidet er et tverretatlig samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten. Arbeidet er forankret i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. De syv sentrene finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg. Sentrene er en viktig brikke i den totale innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i Norge.

Listhaug: – Underlig

«Det er underlig at Arild Grande er negativ til noe han sier å være for», svarer Listhaug i en e-post til Aftenposten.

«I stedet for å kritisere bør Arbeiderpartiet heller applaudere et godt forslag som kan bidra til å løse utfordringer vi ser kommer som følge av den ekstraordinære situasjonen pandemien nå gir.»

Ifølge Listhaug har innsatsen mot arbeidslivskriminalitet har aldri vært så høy som etter at Frp kom i regjering og hatt hånden på rattet.

«Det er gjort en rekke tiltak for å samkjøre innsatsen mellom etatene og på tvers av landegrenser, det er etablert syv A-krimsentre med tverrfaglig kompetanse og det er gjort et betydelig samarbeid med partene i arbeidslivet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet», skriver Listhaug.

Hun skriver videre at taushetsplikt har vært lempet på flere ganger tidligere.

«Men forslaget Frp nå fremmer er tilpasset situasjonen vi er i nå hvor mange bedrifter melder inn permitteringer og arbeidskriminaliteten endrer karakter og volum. Grande og Arbeiderpartiet bør nå bidra til å få dette på plass.»

På kritikken om å offentliggjøre informasjon om konkurskarantener, viser Listhaug til at konkursregisteret ble søkbart for alle 1. april i år.

«Dette har vi allerede på plass, så her har ikke Arild Grande har fulgt med i timen», skriver Listhaug.

Til dette svarer Arild Grande:

– Dette er ikke i nærheten av å svare på det Stortinget ba om. Vi ønsker større åpenhet og at flere opplysninger om straffbare forhold kommer frem, slik at vi får kastet de kriminelle ut av norsk arbeidsliv.