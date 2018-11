KrFs veivalg gjør at én million nordmenn neppe får økt pensjon

Torsdag klokken 1430 demonstrer fagbevegelsen med LO-leder Hans Christian Gabrielsen i spissen foran Stortinget. Målet er å presse lovgiverne til å gi bedre pensjon for utsatte grupper som deltidsarbeidere, vikarer og ungdom i private bedrifter.

Men KrFs valg fredag om å gå i inn i Solberg-regjeringen, betyr etter alt å dømme at LO demonstrerer til ingen nytte, og at ulikhetene i pensjonsopptjeningen vil bestå.

– Dagens tjenestepensjonsordning i privat sektor er blodig urettferdig. Ap og SV fortjener ros for forslaget, og vi har gode forhåpninger om at KrF og Senterpartiet sikrer flertall, sa LO-leder Hans Christian Gabrielsen tidligere i høst.

Ventet på KrF, utsatte saken

I vår avviste NHO det samme kravet i vårens tariffoppgjør. Regningen er på 3,5 milliarder kroner, og det kan bety kroken på døren for mange bedrifter, ifølge NHO.

Ap og SV la derfor frem et lovforslag med samme innhold. Høyre og Frp er mot forslaget.

Stortingets finanskomité utsatte for et par uker siden saken til januar i påvente av KrFs retningsvalg.

Støre: Hadde håpet på løsning med KrF

Hadde KrF-leder Knut Arild Hareide vunnet avstemningen på landsmøtet, ville forslaget temmelig sikkert blitt vedtatt med Ap, SV, Sp og KrFs stemmer. Nå vil neppe KrF bruke sine trumfkort i regjeringsforhandlingene på et forslag fra Ap og SV. KrF vil antagelig sette alt inn på å få gjennomslag for endringer i abortloven og høyere barnetrygd.

KrFs finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad har ansvaret for pensjonssaken. Hverken han eller noen andre i KrFs ledelse vil kommentere det kontroversielle pensjonsforslaget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre erkjenner at det nå blir vanskelig å få flertall.

– KrF har i samtaler vist forståelse for det rettferdige kravet om pensjon fra første krone. Jeg vil tro at mange av partiets velgere opplever å ikke ha den rettigheten. Vi hadde håpet på en løsning med KrF om dette i Stortinget.

– Nå må Ropstad ta det i forhandlinger. I oppoverbakke, for de tre regjeringspartiene er klart mot, sier Støre.

LO-lederen sier KrFs valg «vil gi mer makt og innflytelse til politiske krefter som ønsker en annen samfunnsutvikling enn det vi i LO ønsker. Og som jeg tror mange i KrF ønsker». Men han gir ikke opp.

LO:- Slår særlig dårlig ut for kvinner

– Vi har veldig sterke argumenter for å få rettet opp denne urettferdigheten og kommer til å fortsette å jobbe for medlemmene uansett regjering. Vi vil vise at det slår særlig dårlig ut for kvinner med deltidsstillinger, kanskje med omsorgsoppgaver, og det er jo kjernegrupper for KrF, sier LO-leder Gabrielsen.

– De bør jo derfor ha dette med seg inn i forhandlingene. Men alle ser at det blir tyngre å få til gode løsninger for arbeidsfolk når KrF har valgt å binde seg til Venstre, Frp og Høyre.

Stortinget åpnet i 2014 for at arbeidsgiverne kunne spare pensjon for de ansatte fra første krone. 400.000 arbeidstagere i privat sektor har pensjonssparing for hele inntekten. Men én million har det ikke.

De får bare opptjening for den delen av inntekten som overstiger 1G (96.883 kroner).

«Arne» får ti ganger så mye opptjening som «Anne»

LO har laget et eksempel med «Anne og Arne» for å illustrere ulikheten:

Arne jobber med forsikring, tjener 64.000 kroner i måneden og har syv prosent pensjonsopptjening. Det betyr at hans arbeidsgiver setter av rundt 4.500 kroner i måneden til hans tjenestepensjon.

til hans tjenestepensjon. Anne jobber på hotell, med en månedslønn på 30.000 kroner. Med en pensjonsordning uten pensjon fra første krone og med lovens minimumsgrense på to prosent pensjonssparing, setter hennes arbeidsgiver av 5.000 kroner i året .

. Arne tjener altså dobbel så mye som Anne, men han får ti ganger så mye pensjonsopptjening, mener LO.

Må ha jobbet i 12 måneder

Det andre store problemet med dagens ordning er regelen om at man må jobbe 12 måneder før man har rett til pensjonsopptjening. Dette er en ordning som stimulerer til ulovlige midlertidige ansettelser, ifølge LO. Regjeringen har signalisert at den vil komme LO i møte på dette punktet.

– Dette har gitt oss en tjenestepensjonsordning i privat sektor der vi i den ene enden har renholdere, butikkmedarbeidere, stuepiker, servitører og andre – stort sett kvinner, mange av dem deltidsarbeidende – som har lav lønn og dårlig tjenestepensjon. I motsatt ende finner du de høytlønte – oftest menn – som får opptil syv prosent avsetning av en allerede høy inntekt, og uten at det trekkes fra noe som helst i opptjeningsgrunnlaget, sier Gabrielsen.