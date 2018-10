Støre er klar til å samarbeide med KrF i regjering – om KrF vil det

Ap-leder Jonas Støre gikk rett inn i det heteste spørsmålet i norsk politikk akkurat nå, nemlig KrFs veivalg.

Han sa at han hadde respekt for at dette var KrFs veivalg.

– Dersom vi skal klare å bytte ut dagens Venstre, FrP og Høyre regjering, så krever det at vi samarbeider. Bygger flertall. Gjennomslag for vår politikk krever at vi søker flertall sammen med andre partier, sa han og minnet om:

2. november skal KrF landsmøte avgjøre om partiet skal samarbeide med Sp og Ap, eller om det skal fortsette å tilhøre den borgerlige delen av norsk politikk.

Døren står åpen

– Vår dør står og vil stå åpen til partier som vil det samme og som deler disse fellesskapsverdiene, sa Støre og ramset disse opp:

– I stedet for en politikk som gjør Norge hardere og kaldere, ønsker vi en regjering som går motsatt vei, og reduserer forskjellene, som viser mer solidaritet og som gjør Norge til et varmere samfunn.

Etter talen ropte forsamlingen taktfast: Statsminister! Statsminister!

Støre er den første lederen i Aps historie som ikke har brukt sine ungdomsår i AUF, men selv om han ble tatt imot med entusiasme, finnes det også stridssaker mellom moderpartiet og AUF.

To av dem griper rett inn i debatten om forholdet til KrF.

Advarte AUF

Støre brukte talen til å advare mot to av de sakene som også er stridssaker på landsmøtet, nemlig en utvidelse av grensen for abort utover dagens regler som gir rett til abort frem til 12. uke.

På AUF delegatenes bord ligger også et forslag om å tillate aktiv dødshjelp. Dette advarte Ap-lederen tydelig imot. Partiet slår ring om dagens abortlov og sier tydelig nei til aktiv dødshjelp.

– Vår politikk ligger fast. Vi er imot å innskrenke kvinners rett til abort, vi er imot å utvide retten utover tolv uker. Vi står ved dagens abortlov, fastslo Ap-lederen.

I debatten etter talen fikk han motbør fra sentralstyremedlem Marta Hofsøy som mente at fremtidens abortlov skal være selvbestemt til 18. svansgerskapsuke.