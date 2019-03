– Detaljer om min sikkerhet kan jeg ikke og vil jeg ikke kommentere, sier justisministeren, som sier han opplever at politiet tar hendelsene rundt huset hans på største alvor.

Det er første gang justis- og innvandringsministeren kommenterer de siste hendelsene.

Statsråd Tor Mikkel Wara vil ikke spekulere i hvem som står bak alt fra tagging av husvegg og trusselbrev til brann i bilen nå sist helg.

Tilsammen har det vært fem hendelser utenfor justisministerens hus, som er kameraovervåket.

På spørsmål om hvordan det kan ha skjedd fem ting utenfor huset uten at noen har oppdaget det, svarer han slik:

– Jeg vil ikke kommentere eller spekulere i de tingene som har skjedd. Det er under etterforskning. Det må politiet svare på, jeg har heller ikke innsyn i alle de etterforskningsskritt som er tatt, sier han.

Fakta: Dette har skjedd rundt justisministerens bolig Det har vært fem hendelser i løpet av de siste månedene: Natt til 6. desember i fjor tegnet noen et hakekors og skrev ordet «rasist» på huset og bilen til justisministeren. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på en bil som sto parkert ved huset, noe som ble ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

17. januar var det et branntilløp i søppelkassen på utsiden av Waras hus.

11. februar undersøkte politiet en mistenkelig gjenstand som var plassert ved Waras bolig i Oslo. Et tøystykke med flasker ble funnet bundet fast med knute i en krok under støtfangeren på bilen. Ifølge Dagbladets kilder fant politiet spor etter brennbar væske i flaskene. Politiets bombegruppe undersøkte gjenstanden og konkluderte senere med at gjenstanden var ufarlig.

4. mars rykket politiets bombegruppe ut til hjemmet til Wara etter at det ble funnet et brev i postkassen. Brevet ble oppfattet som truende.

Natt til 10. mars rykket politiet ut til en brann i Waras bil, som sto parkert utenfor huset. Brannen ble raskt slukket, og etterforskningen ble overlatt til PST.

Politiet og PST opplyste mandag at det så langt ikke er noen konkrete mistenkte i saken. Det er PST som har ansvaret for sikkerheten til justisministeren, mens politiet har ansvaret for familien hans. (©NTB)

Vil ikke kommentere detaljer om kameraovervåking

Han sier familien føler seg godt ivaretatt, og at sikkerheten er god.

– Jeg føler ingen grunn til å kritisere politiet for det, sier han.

Han sier det er en god regel at man ikke offentlig skal diskutere detaljene rundt sikkerheten, men mener det er godt synlig at det er satt opp kameraer rundt huset.

– Så er det alltid en løpende diskusjon om kameraovervåking, hvor nær og tett du vil ha den, sier han og opplyser at han lever med «ganske tett vakthold, så jeg føler at huset er beskyttet».

Samtidig påpeker han at dialogen om kameraovervåkingen også må sees i sammenheng med at «man skal leve et normalt liv i et åpent demokrati.»

– Står de kameraene på hele tiden?

– De kameraene er rundt huset, og de står på, og så er det hele tiden slik at detaljene rundt dette kan jeg ikke og vil jeg ikke kommentere. Det er mange sikkerhetstiltak også andre enn det som er kjent og som er merket på husveggen, som du er pliktet til å gjøre. Jeg vil ikke gå inn på detaljene, gjentar han.

– Det er selvsagt uhyggelig

Han håper politiet oppklarer saken snart og omtaler opplevelsene som både skremmende og ubehagelige.

– Det er selvfølgelig uhyggelig, og jeg opplever at dette er et angrep på demokratiet, sier han.

Wara minner om at han er «satt til å gjøre en jobb på vegne av en regjering. som er satt til å gjøre en jobb på vegne av Stortinget, som er satt til å gjøre en jobb på vegne av folket.»

– Samtidig har vi insistert på å fortsette livet som før, sier han. Det tror jeg er viktig, vi lever i et demokrati, vi skal ha et åpent samfunnet og det er viktig at de som gjør dette ikke skal få sette dagsorden for mine uttalelser eller min politiske aktivitet, sier han.

Vil ikke svare på om han har vurdert å flytte

Wara som mener det norske demokratiet har sin styrke i at politikerne er åpent tilgjengelige og ikke bor bak høye murer.

– Vi har et behov for å være ute blant folk. Men sikkerheten skal ivaretas, og det føler jeg er gjort, sier han.

På spørsmål om han har vurdert å flytte, sier han at han ikke vil kommentere den salgs vurderinger og løpende diskusjoner om egen sikkerhet.

– Er det noen av forslagene fra politiet som dere har sagt nei til?

– Jeg vil ikke kommentere sikkerheten min. Det er mange vurderingen som gjøres, mange tiltak som vurderes, sier han.

Glad for støtten

Wara er glad for støtten han har fått fra andre norske politikere, i flere partier.

– Det er et angrep på demokratiet. Jeg gjør jo en tillitsjobb.