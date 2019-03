Frp-nestor Carl I. Hagen, som nylig anmeldte Oslo-politiet i forbindelse deres håndtering av truslene mot justisministeren og hans familie, sier følgende i en SMS til Aftenposten:

– Jeg er i sjokk og håper PST tar feil.

Wara var i nestleder i Frp under Hagen og i mange år en av Carl I. Hagens nærmeste medarbeidere. Meldingen om utviklingen i saken kom svært overraskende på flere medlemmer i Frps stortingsgruppe.

Ord som «jeg er lamslått» og «helt satt ut» brukes av dem Aftenposten traff rett etter politiets pressekonferanse.

Jan Tomas Espedal

Var i Stortingsresturanten

TV 2 opplyser at Wara satt i stortingsrestauranten så sent som for to timer siden og at lite tydet på at han visste noe om at samboeren da var siktet. Han skal da ha fått en telefon om at det var viktig at han raskt kom i kontakt med Statsministerens kontor (SMK).

Wara deltok på formiddagen i debatten om Norges forhold til Storbritannia etter brexit. Like etter klokken 14 møtte Aftenposten justisministeren på Stortinget til et intervju. Han ville da ikke kommentere om det hadde vært noen utvikling i saken.

Rundt klokken 15 skal han ha fått vite fra statsminister Erna Solberg at samboeren var siktet.

– Dette er en uvanlig og uoversiktlig situasjon. Vi har respekt for at Tor Mikkel Wara under omstendighetene tar permisjon. Det er viktig at politiet får ro til å gjøre jobben, skriver Aps nestleder Hadia Tajik i en SMS.

Bør vurdere om Wara skal fortsette

– Erna Solberg bør vurdere om Tor Mikkel Wara skal fortsette som justisminister, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Jeg lurer også på hva Solberg tenker om det angrepet hun rettet mot teateret i går, sett i lys av det som kommer frem nå. Det håper jeg at hun kan gi et svar på, sier han til VG.

Wara er inntil videre innvilget permisjon, og samferdselsminister Jon Georg Dale skal fungere som justisminister.

– Uansett utfall av saken, er dette en personlig tragedie for Tor Mikkel og familien, sier en preget Frp-leder Siv Jensen.

Vidar Ruud / NTB scanpix

– Menneskelig tragedie

SVs parlamentariske leder Audun Lysbakken sier i en SMS til Aftenposten at han foreløpig ikke har noen kommentar til siktelsen.

– Vi tar til orientering at justisministeren har permisjon og har forståelse for at regjeringen trenger litt tid til å håndtere situasjonen.

– Jeg kan ikke forstå annet enn at det må ligge en menneskelig tragedie bak dette. Det gjør det vanskelig å kommentere om det er riktig å ta permisjon. Det får statsministeren bruke tid på å gå gjennom uten at hun kommer til å få krav fra Sp om hva som skal skje, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Det er bare trist.

Det er alt Michael Tetzschner, Høyres medlem og nestleder i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité, vil si.

En av Tor Mikkel Waras statsrådkolleger, forsknings- og høyereutdanningsminister Iselin Nybø, gir uttrykk for stor medfølelse med Frp-statsråden.

– Jeg tenker masse på ham, sier hun. Hun legger til at han er en «ordenlig, ryddig og prinsipiell og flink justisminister».

Sandberg: – Trist

Tidligere fiskeriminister og Frp-politiker Per Sandberg mener det er litt vanskelig for ham å kommentere saken siden han befinner seg i Iran.

– Dette er bare trist og en belastning for familien Wara.

– Det er mange som har vært tidlig ute og konkludert, spekulert og fremmet påstander om ulike scenarioer i saken rundt Wara. Ja, noen har brukt energi på å anmelde enkelte for tjenesteforsømmelse. Så langt er dette en siktelse.

Sandberg legger imidlertid til at han er provosert når Stortingets medlemmer prøve å score politisk på saken.

– Det finnes dessverre ingen grenser lenger, sier han og sikter til en uttalelsen lederen i Rødt, Bjørnar Moxnes som mener Erna Solberg bør vurdere om Tor Mikkel Wara skal fortsette som justisminister.

Teaterregissørene er lettet

Advokat Jon Wessel-Aas representerer de tre teaterregissørene av stykket Ways of Seeing på teateret Black Box, Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban.

Han sier de er lettet over utviklingen som nå er skjedd.

– Det er en stor lettelse for dem at det er skjedd en utvikling i saken som i hvert fall ikke peker mot dem. De har vært frustrert over det bildet som er tegnet, blant annet gjennom anmeldelsen til justisministerens samboer og andre aktører i denne saken, sier Wessel-Aas.