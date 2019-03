– Stillhet! Stillhet!

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide slet med å komme til orde i sin egen tale da han snakket til kristenfolket på deres store mønstring Oslo Symposium i Oslo kongressentrum fredag. For da Hareide tok opp det han kalte en verdikamp i dagens verden, og oppfordret salen til å ta avstand fra Donald Trumps populisme, brøt salen ut i buing.

– Vi må stå opp mot denne populismen, sa Hareide.

– Vi må ta avstand fra Trump, som jevnt og trutt og bevisst lyver (...).

Mens salen tok til motmæle, buet og pep mot talerstolen, fortsatte Hareide med hevet stemme:

– ... som latterliggjør funksjonshemmede og snakker nedlatende om kvinner. Vi må ta avstand fra dem som bygger murer istedenfor broer.

– Må tåle dette

Etter talen skrev Knut Arild Hareide på Twitter at han må tåle på bli buet på når han kommer med et tydelig budskap. «Så må de tåle å høre sannheten om Donald Trump og høyrepopulismen».

Ja, jeg ble buet på. Men det må jeg tåle det når jeg kommer med tydelig budskap på Oslo Symposium. Så må de tåle å høre sannheten om Donald Trump og høyrepopulismen https://t.co/5X0Nt5MM9m — Knut Arild Hareide (@KAHareide) March 15, 2019

Knut Arild Hareide forteller at han var forberedt på at hans budskap ikke nødvendigvis ville være så populært i dette forumet.

– Jeg tok opp det jeg opplever som en av de store verdikonfliktene i vårt samfunn. Ut fra de kristne verdiene jeg står for, må jeg være ærlig når jeg mener Trump går opp mot de samme verdiene. Jeg var forberedt på at det ikke ville møte så veldig stor begeistring, men var likevel overrasket over hvor negativ den var, sier Hareide til Aftenposten.

– Oppleves det som å bues ut av sine egne?

– Noen av dem er helt klart mine egne. Men det er nok andre politikere som har hatt enda større støtte i det forumet enn jeg også tidligere, sier Hareide, som deltok på Oslo symposium for femte gang.

– Hvorfor er Trump så populær blant mange kristne?

– Det tror jeg handler om hans form for kommunikasjon. Han gjør alt veldig enkelt. Det fascinerer mange, og han har en bred tilhengerskare også i endel kristne miljøer i USA. Og det er ikke forbudt. Men da er det viktig å utfordre det når man mener han bryter helt grunnleggende med en del av de kristne verdiene.

– Må tåle å bli buet på

Til Vårt Land sier Hareide at han deler dette miljøets kristne verdier, men mener det er nødvendig å ta et oppgjør med det han mener bryter med mange av de samme verdiene.

– Og ut fra reaksjonene jeg fikk fra salen, så var nok det et riktig valg, sier Hareide.

Les også tidligere kritikk fra KrFU-lederen: – Hareide bruker hersketeknikker og stempler sine motstandere.

Oslo symposium beskrives som kristenfolkets mobilisering, der 40 talere over to dager deler sitt engasjement for «kristne verdier, vennskapet mellom Norge og Israel og de viktige veivalgene nasjonen står overfor den kommende tiden». Hareide sier til Vårt Land at han tåler å bli buet på, men at de også må tåle at han sier sannheten om Trump:

– Jeg synes forherligelsen av Trump, og den manglende evnen til å se helheten i deler av dette miljøet, er vanskelig å forstå.

Andre talere på helgens store kristensamling er Siv Jensen, Israels ambassadør Alon Roth, Kjell Ingolf Ropstad, Sylvi Listhaug og Kristin Clemet.