Ekskludert Frp-politiker signerte taushetserklæring

Det bekrefter hun overfor NRK fredag kveld.

Frp-politikeren fra Bamble i Telemark ble midlertidig ekskludert fra Frp etter å ha mottatt lekkasjer fra partikollega Helge-Andre Njåstad, som i slutten av januar trakk seg fra alle tillitsverv i partiet etter å ha delt sensitive metoo-opplysninger.

Abrahamsen understreker overfor VG at hun ikke er presset til å skrive under på at hun vil fjerne alle dokumenter om saken.

– Jeg gjør det ikke for meg selv, men for partiet og for å kunne fortsette det viktige arbeidet for lokalsamfunnet i Bamble og folkene som bor her, sier Abrahamsen til VG.

I eposten med taushetserklæringen til organisasjonsutvalget og fylkesleder Frode Hestnes, gjør Abrahamsen det klart at hun ikke ønsker å bidra til å skade partiet.

– Jeg gjentar nok en gang at jeg ikke ønsker å skade varslere eller partiet, og det har jeg sagt hele veien, skriver Abrahamsen som var leder av Bamble Frp inntil hun ble midlertidig ekskludert for noen dager siden.

Klokken 18 fredag ettermiddag startet nominasjonsmøtet i Bamble Frp, der Abrahamsen er foreslått på tredjeplass på listen.