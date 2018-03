Kraftig medlemsvekst for Frp etter Listhaug-bråk

I alt har partiet fått drøyt 1.500 nye medlemmer den siste uken mens stormen om Listhaugs omstridte Facebook-innlegg har rast. Det utgjør en medlemsvekst på mer enn 10 prosent.

– Jeg tror dette må være ny rekord for Frp, og det er veldig gledelig, sier Frp-leder Siv Jensen til NRK.

Siden nyttår har 90 meldt seg ut av partiet i år, 14 av dem forrige uke.

En fersk meningsmåling onsdag, viste også stor fremgang for partiet.

Rogaland Frp opplyser Aftenbladet om 176 medlemmer i pluss siden onsdag i forrige uke, opp til 1969.

Fylkesleder Bente Thorsen takker Listhaug-bråket for veksten.

– Det er vel mange som føler at ting er tatt helt ut av proporsjoner og gitt en helt annen mening enn det som er hensikten. Det kommer mer og mer frem. Jeg regner med at Stavanger Aftenblad ikke skriver dette. Det synes jeg er beklagelig. Stavanger Aftenblad er blitt så røde at jeg ikke leser eller kjøper det. Jeg hørte på NRK, og det var bare så farget og så trist, sier Thorsen.

– Det er godt at vi har fått Nettavisen og Resett. Det vil nok merkes, men det var en digresjon, sier hun.

Thorsen, som ga seg på Stortinget ved valget i fjor høst, sier hun er glad for hver eneste nye medlem og tror Listhaug vil gjøre en god jobb for partiet tilbake på Løvebakken.