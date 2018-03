Les hele talen til Knut Arild Hareide

Kjære gode landsstyre.

KrF har et engasjement for et samfunn der folk kjenner et ansvar for hverandre. Der det finnes en tillit mellom til folk. Der vi ikke setter grupper opp mot hverandre. Der det finnes en tillit mellom folk og politikere. Tillit mellom politiske parti. Ja, tillit er kanskje en av de mest grunnleggende verdiene vi har. Kall det gjerne sosial kapital. Kall det gjerne samfunnslivet vårt. Kall det gjerne anstendighet.

– Skader tilliten mellom oss

Derfor så er vi opptatt av tonen i de politiske debattene. Derfor så er vi opptatt av hvordan vi snakker om hverandre og med hverandre. Derfor er vi opptatt av hvilke ord som blir brukt. Derfor er grunnen til at vi er samlet her også så alvorlig.

En justisminister skriver at stortingsflertallet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Det er et sterkt eksempel på å stille motiver til andre i tvil. Det er en så viktig sak. Når vi da kjenner bakteppet for nettopp 22. Juli så blir det enda mer alvorlig.

Jeg har allerede omtalt Facebook-posten om Arbeiderpartiet og terrorister fra Stortingets talerstol som usaklig, spekulativ og feilaktig. Det skader tilliten mellom oss som bor i dette samfunnet. Det er grunnen til KrFs sterke engasjement i denne saken.

Espedal, Jan Tomas

– Problemene med Listhaug som justisminister, sitter dypere enn den konkrete enkeltsaken

Derfor var det svært viktig og riktig at statsministeren, da hun innså sakens alvor, kom med en tydelig og uforbeholden unnskyldning. Det samme gjorde statsråd Jan Tore Sanner fra Stortingets talerstol. Det var ingen tvil om at han mente det han sa. Jeg er glad for at de har vært så tydelige.

Problemet er at justisministeren som har skapt denne krisen, etter å ha vært unnvikende i seks dager, måtte ha fire forsøk på å komme med en skikkelig unnskyldning i Stortinget. Selv om den var varslet av statsministeren på forhånd. Det vitner jo om at problemene med Listhaug som justisminister, stikker dypere enn den konkrete enkeltsaken.

Har vi tillit til at justisministeren mente det hun sa til slutt fra Stortingets talerstol? Det må være rom for å få tilgivelse for feiltrinn. Men er tilgivelse det samme som tillit? Jeg kan for egen del si at jeg har tilgitt Sylvi Listhaug. Spørsmålet er om vi har tillit til henne som justisminister. Det er et av de spørsmålene vi skal diskutere i dag.

Espedal, Jan Tomas

– En farlig vei å gå

Så er det noen som sier at dette bare var en Facebook-post. At det ikke er viktig nok. Jeg har lyst til å ta avstand fra en sånn bagatellisering.

Når landets justisminister peker ut det eneste partiet som har vært rammet av terror på norsk jord, som et parti som setter hensynet til terrorister foran nasjonens sikkerhet, er det en farlig vei å gå. Høyreekstremismen er på fremmarsj i Norden.

Og det er nettopp i sosiale medier disse kreftene florerer og henter sin næring fra. Dette ligger bak alvoret i saken. Det er denne justisministeren som har det øverste ansvaret for å bekjempe nettopp høyreekstremismen i Norge. Det øverste ansvaret for beredskapen vår og for kriseledelse.

KrF er et verdiparti. Vi bygger vår politikk på de kristne verdiene. Tilgivelse og forsoning. Det forplikter. Men det er noe som er rett, og noe som er galt.

Erna Solberg har i fem å tillatt Frp å drive dobbeltkommunikasjon

Kjære landsstyre.

Denne saken har også en annen dimensjon. Statsminister Erna Solberg har i fem år tillatt Frp å drive dobbeltkommunikasjon i regjering. Det har også preget det offentlige ordskifte på en veldig negativ måte.

Men frispillet fra regjeringsposisjon har konsekvenser. Både for regjeringen som fellesskap, og for forholdet til Stortinget. Og som statsministeren fikk oppleve i Stortinget sist torsdag: Det har også betydning for statsministerens egen autoritet.

KrF ønsker anstendighet i norsk politikk og det offentlige ordskifte. Nå må det bli slutt på polariserende og splittende retorikk og fremferd. I etterkant av fredagens gruppemøte i KrF og vårt landsstyremøte på telefon fredag kveld, har jeg hatt samtaler med statsminister Erna Solberg. Jeg har ytret en tydelig melding på vegne av hele KrF at det er statsministerens ansvar å ta grep for å unngå en mistillitssituasjon i Stortinget. Det er statsminister som selv bestemmer sammensetningen av egen regjering og statsrådenes ansvarsområde.

Bjørge, Stein

– Vi gikk til valg på å bytte ut Frp og dermed Listhaug

Landsstyret skal nå drøfte situasjonen om det likevel blir en votering om mistillit i morgen. Dersom statsministeren ikke ordner opp, og i tillegg velger å stille kabinettsspørsmål, gjør hun det særs vanskelig for seg selv og for regjeringen. Det er da statsministeren som sitter med ansvaret.

For KrF er det også krevende. Vi gikk til valg på å bytte ut Frp og dermed Listhaug. Men vi gikk også til valg på Erna Solberg som vår statsministerkandidat.

Selv om hun etter valget i fjor høst nok en gang valgte samarbeid med Fremskrittspartiet fremfor oss, ønsket vi likevel å gi henne mulighet til å fortsette som statsminister. Vi kjente oss forpliktet til det, fordi vi hadde gått til valg nettopp med henne som vår statsministerkandidat, om enn med et annet regjeringsalternativ.

Etter valget valgte vi å ikke fortsette en samarbeidsavtale med sittende regjering. Vi er et opposisjonsparti, men vi har et godt forhold til Erna Solberg og mange av hennes statsråder. Vi har fått på plass fem budsjettforlik sammen. Det er derfor ikke med lett hjerte vi nå går inn i dagens møte. Dette er en alvorlig sak som skal drøftes, og konklusjonen er ikke gitt.

Kjære alle sammen. Jeg ser frem til å få råd, og til gode drøftinger med gode partifolk.

Tusen takk.