Ap stiller nye spørsmål til Solberg: Kan statsministeren forsikre om at Per Sandberg er innforstått med alvoret?

Mandag formiddag sendte Aps næringspolitiske talsperson Terje Aasland to nye spørsmål til statsminister Erna Solberg. Hun har seks dager på seg til å svare.

Ap øker nå presset i saken om Sandbergs sikkerhetsbrudd under feriereisen til Iran og en tidligere tjenestereise til Kina.

Aasland og Ap fikk mandag svar på en rekke spørsmål om fiskeriminister Per Sandbergs feriereise til Iran. Han reiste sammen med sin nye kjæreste Bahareh Letnes, som er født i Iran.

Han hadde med seg tjenestetelefon og meldte ikke fra til Fiskeridepartementet eller Statsministerens kontor om at han endret ferieplaner fra Tyrkia til Iran.

Det skjedde først etter at iranske myndigheter fortalte den norske ambassaden i Teheran at Sandberg var i landet.

Nå vil Ap altså ha ytterligere svar.

Spør om andre anledninger enn ferien

I svaret mandag refset statsministeren sin statsråd offentlig, men vernet ham.

Dette mener Aasland Ap ikke er nok og har sendt et nytt brev med to spørsmål.

Aasland vil vite om Sandbergs mobiltelefon kan ha blitt lekket/tappet også i andre sammenhenger. Det vises da til hans første reise til Iran i 2016, ved besøk på den iranske ambassaden og hans reiser og besøk som statsråd i Kina og Russland.

Aasland peker spesifikt på tiden da Sandberg også fungerte som justisminister etter at Sylvi Listhaug ga seg.

«Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?»

Klar over at han har gjort feil

I brevet viser Aasland også til statsministerens egne formuleringer i svarbrevet mandag der hun skriver: «Fiskeriministeren er klar over at han har gjort feil og sier at han har tatt lærdom av dette og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter.»

Aasland viser til statsråd Sandbergs eget svar på spørsmål fra SV, der han skriver at han har bedt om et møte med PST. Aasland mener det er relevant å få vite om det er Sandberg selv, statsministeren eller PST som har bedt om dette møtet.

Aasland konkretiserer dette slik:

«Kan statsministeren forsikre om at Sandberg faktisk er innforstått med alvoret av å ikke følge sikkerhetsregler/råd fra sikkerhetsmyndighetene og at dette ikke vil gjentas og at det er Sandberg selv som gjennom sin forståelse av situasjonen har bedt om møte med PST for å avklare ytterligere forhold.»