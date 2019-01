Solen gikk ned bakom en åsrygg før de fire delegasjonslederne kom ut på trappen for å snakke med frosne journalister. En håndfull demonstrerende ungdommer fra Natur og Ungdom var det eneste som minnet om den globale oppvarmingen.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og Frp startet onsdag regjeringsforhandlinger med KrF.

– Dette kan bli den første borgerlige flertallsregjeringen på lang, lang tid, og forhandlinger er viktig for å ha et godt politisk grunnlag, sa Høyre-leder Erna Solberg.

KrFs vei til forhandlingsbordet har vært tornefull. Høyre-leder Erna Solbergs åpning for endringer i abortloven spilte en rolle da Kjell Ingolf Ropstad vant dragkampen mot Knut Arild Hareide om KrFs linjevalg.

Abort-saken er viktig

– Kan KrF gå inn i en regjering uten endringer i abortloven?

– Jeg stiller ikke ultimatum, men abortloven er et av de viktige feltene vi vil diskutere i forhandlingene, svarte KrFs forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad.

På spørsmål om Venstre og Frp har noe å gi i abortsaken, var svarene:

– For Frp ligger kvinners rett til selvbestemt abort fast. Utover det forhandler vi ikke i mediene, svarte Siv Jensen.

– Helt enig med Siv, sa Trine Skei Grande.

I den interne debatten i KrF har forholdet til Frp spilt en betydelig rolle. Frp mente bildet som ble tegnet, var galt. Det førte til mye vondt blod. Onsdag var tonen en annen:

Frp og KrF bedre forhold

– På noen områder står jo KrF og Frp nær hverandre. Det gjelder i synet på den kristne kulturarven, i familiepolitiske spørsmål og mange andre viktige saker. Det er andre områder der vi står langt fra hverandre. Så handler det om vi kan klare å finne løsninger på alle feltene. Det er det som til syvende og sist avgjør. Jeg forstår at dere i pressen er opptatt av enkeltsaker, men det er helheten i en eventuell plattform som avgjør om vi blir enige, sa Frp-leder og finansminister Siv Jensen.

– Det var nyttig for oss å bli bedre kjent med Kjell Ingolf og hans delegasjon i løpet av sonderingene. Det betyr at tilliten mellom oss er blitt større, sa Jensen, som listet opp de sentrale Frp-sakene: Redusert skatte- og avgiftstrykk, nye forbedringer på samferdsel og innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken.

Fakta: Regjeringsforhandlingene Høyre, Frp, Venstre og KrF startet onsdag 2. januar forhandlingene om en ny regjeringsplattform. * Forhandlingene skjer på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i Oppland. * Delegasjonene består av: Høyre: Erna Solberg (leder), Jan Tore Sanner, Bent Høie. Frp: Siv Jensen (leder), Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi. Også Ketil Solvik-Olsen, som for tiden bor i USA, inngår i forhandlingsutvalget og vil delta når han er i Norge. Venstre: Trine Skei Grande (leder), Ola Elvestuen, Terje Breivik. KrF: Kjell Ingolf Ropstad (leder), Olaug Bollestad, Erik Lunde og Jorunn Hallaråker (sekretær) * Det er uvisst hvor lenge forhandlingene vil vare. Fjorårets forhandlinger om Jeløya-plattformen varte fra 2. til 14. januar. Kilde: NTB

KrF ønsker å lykkes

Ropstad understreket at KrF ikke går inn i en regjering for enhver pris, men påpekte at de var kommet til forhandlingsbordet for å lykkes.

– Vi er her fordi vi har opplevd at det gjennom sonderinger er grunnlag og tro på at vi kan kunne danne en regjering. Men lykkes vi ikke, så lykkes vi ikke, sa Ropstad.

Venstre-leder Skei Grande ga tydelig uttrykk for at hun gledet seg over at KrF nå var inne i den borgerlige folden. Hun håpet på drahjelp fra KrF i klimapolitikken.

Splittet parti en styrke i forhandlingene?

KrF har vært veldig tydelig på at partiet, som er dypt splittet i regjeringsspørsmålet, må ha tydelige gjennomslag for å gå inn i regjeringen. Men statsminister Solberg ville ikke love et splittet KrF noe ekstra. Hun minnet om at det er fire partier som forhandler, ikke fem og ikke et KrF delt i to.

Solberg gjentok advarselen om at det er begrenset økonomisk handlingsrom for nye, dyre reformer i denne stortingsperioden.

– Summen av løftene må være slik at de kan bæres innenfor de økonomiske rammene vi tror vi vil ha i årene fremover, sa hun.