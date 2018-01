– Vi vet i dag nok til å konkludere med at Trond Giske har opptrådt på en måte som ikke er i tråd med vårt etiske regelverk og våre verdier, sa Jonas Gahr Støre etter det andre sentralstyremøte på mindre enn en uke.

Varslersakene har preget partilederens jule- og nyttårshelg. Han var hjemme sammen med familien til fjerde juledag, og reiste deretter på fjellet i nyttårshelgen med venner. Han brukte mye tid på Giske-saken i denne perioden.

I løpet av julen tvilte Jonas Gahr Støre seg frem til at han ikke lenger hadde tillit til nestleder Trond Giske. Bakgrunnen var at det kom flere varsler og at undersøkelser styrket tilliten til varslerne.

Olav Olsen

Lange møter

På møtet mellom Støre, Giske og partisekretær Kjersti Stenseng første nyttårsdag, som varte i tre timer, ga Støre nestlederen råd om at han burde trekke seg. Giske gikk da med på å tre tilbake på «ubestemt tid», for å holde døren åpen for comeback.

Dagen etter møttes sentralstyret. Her fikk Støre full støtte for prosessen. Men viktigst: sentralstyret ga partileder Støre personlig «all makt» til å avgjøre hvorvidt landsmøtevalgte nestleder Trond Giske fortsatt hadde partiets tillit.

– Jeg er sjefen, sa Støre etter møtet 2. januar, hvor han fremsto med en ny og sterkere autoritet enn da saken sprakk like før jul.

I løpet av den siste uken har Ap-lederen konkludert:

Fra kilder nær Ap-lederen sies det at Støre aldri ville gått til sentralstyret uten å ha informert Giske i forkant om den dramatiske konklusjonen.

Heiko Junge, NTB scanpix

Støre skulle kontakte Giske søndag

Aftenposten vet at Støre og Giske hadde avtalt kontaktmøte på telefon eller SMS søndag kveld. Her ville Støre fortelle Giske konklusjonen.

Før kontakten ble opprettet, sendte Giske en SMS til Støre og la ut Facebook-meldingen om at han trakk seg.

Det er uklart om Giske på forhånd var kjent med Støres konklusjon om manglende tillit.

Kampen om historien

Men det har betydning for Giske hvordan beretningen om hans avgang som nestleder blir stående i historiebøkene.

En nær støttespiller til Giske mener at det kan ha betydning for Giskes muligheter for et comeback til høyere partiverv en gang i fremtiden. Da vil det offentlige inntrykket av avgangen ha betydning: Det er forskjell på en Giske som ble presset ut på grunn av upassende oppførsel, og en Giske som beklaget, tok ansvar og reddet partiet ut av en vanskelig situasjon – selv om det etter hans oppfatning ikke fantes faktisk grunnlag for at han måtte gå.

– Jeg støtter Giskes avgjørelse. Den er nødvendig og riktig. Dette handler ikke i første rekke om jus, men om tillit, sier Støre i dag.

I fire punkter oppsummerer Støre hvorfor han ikke har tillit til Giske:

Giskes handlinger ikke var forenlig med partiets regelverk og ideer.

Det har handlet om ubalanse i maktforhold mellom varsler og den det varsles om.

Forskjell i alder; unge kvinner og en mann i 40 årene.

Og det handler om Aps verdier, understreker Støre og viser til at partiet gjennom politiske prosesser har motarbeidet at noen skal ha urimelig makt over andre. På den måten har Ap gitt både kvinner og menn trygghet.

Ekstraordinært landsmøte?

Støre sa at dagens sentralstyremøte ikke konkluderte med at det er behov for et ekstraordinært landsmøte i Ap. Men han er åpen for at noen i partiet ønsker dette. Dette skal avklares frem mot Aps landsstyremøte i slutten av januar.

– Kan Ap fortsette med bare en nestleder?

– Ja, sa Støre og minnet om at dette har partiet også hatt tidligere.

Støre opplyste at han og Stenseng har hatt to møter med Giske på tre og seks timer der varslene var tema.

– Bestred han hele eller deler av varslingene på disse møtene?

– Ja, sa Støre.

Støre opplyste om at ingen av varslene mot Giske er anmeldt til politiet.

– Meg bekjent er det ingen saker anmeldt etter straffeloven og jeg har heller ikke gitt noe slikt råd, sa han.

– Giske ikke ferdig i norsk politikk

Støre sa også at Giske ikke er ferdig i norsk politikk.

– Trond skal komme tilbake til Stortinget. Vi skal ta imot ham på en skikkelig måte. Alle har mulighet til å opparbeide seg tillit som er gått tapt, sa Støre.

– Vil Giske igjen kunne få sentrale verv i partiet?

– Det tilligger fremtiden. Vi skal ha den holdning at den tilliten du taper kan du jobbe tilbake. Det krever noe av en selv. Som stortingsrepresentant for Trøndelag skal det skje på en skikkelig måte. Det kan alle forestille seg vil bli en krevende oppgave for ham.

På spørsmål fra Dagsrevyen om Giske kan komme tilbake i ledende verv under Støre, svarte Ap-lederen «det tror jeg nok ikke».

Sentralstyret oppnevnte også et eget utvalg som skal se på hvordan partiet håndterer påstander om seksuell trakassering. Utvalget skal ledes av tidligere statsadvokat og statssekretær i Justisdepartementet Pål Lønseth.