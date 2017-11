Avgiftsfritaket ser ut til å renne ut for elbilene i løpet av få år. Spørsmålet er når spesielle avgiftsfritak ikke lenger trengs for å få folk til å velge elbiler. ESA mener at en nærmer seg den grensen.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet at elbiler over to tonn skulle få engangsavgift. Dette vil det ikke bli flertall for. Venstre og Ap avviser dette helt i sine alternative statsbudsjetter.

KrF kan stemme for, men prisen er avgiftsøkning på bensin og dieselbiler. Dermed henger deres støtte i en tynn tråd. Det er likevel ikke nok for flertall.

Ap ønsker at Regjeringen skal utrede et tak på momsfritaket, slik at staten ikke subsidierer luksus. Det fremgår av Aps alternative statsbudsjett som ble presentert fredag.

Det sterkeste argumentet mot Regjeringens forslag om å innføre engangsavgift på de tyngste bilene, er at dette vil ramme den nye flåten av større elektriske familiebiler som nå kommer.

Aps finanspolitiske talsmann Trond Giske sier at det vil være bedre å bruke verdi i stedet for vekt. På den måten får en ikke momsfritak på ekstrautstyr.

– Men detaljene i dette må Regjeringen utrede, sier han.

Bakom lurer Brussel

Men om det nå er flertall i Stortinget for å videreføre dagens skatte- og avgiftslette for elbiler, er ikke himmelen skyfri for el-bilfolket. I Brussel sitter EFTAs overvåkigsorgan for EØS-avtalen ESA, og vurderer om de norske avgiftsfritakene er lovlige etter EØS-avtalen. Dette kan komme i konflikt med reglene for statsstøtte.

Regjeringen sendte for knappe to uker siden en såkalt notifikasjon til ESA. Det betyr at de ber overvåkingsorganet forhåndsgodkjenne at de norske fritakene er lovlige for tre nye år.

– Vi kommer til å avgjøre denne saken før jul, sier direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA, Gjermund Mathisen til Aftenposten.

Fakta: Dette er ESA ESA står for «EFTA Surveillance Authority». Det er et uavhengig overvåkingsorgan som skal passe på at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. EØS-avtalen gir de tre landene tilgang til EUs indre marked. Samtidig er de underlagt EUs regler om konkurranse og fri utveksling av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital.

Regjeringen ber om videreføring

I sitt brev til ESA ber Regjeringen om en videreføring for tre år og at den i denne periode skal vurdere virkningene av disse avgiftslettelsene. Dette er ESA fornøyd med.

Både Regjeringens forslag og de signalene som Ap kommer med, kan sees på som forsøk på å komme opp med tiltak som kommer i forkant av innskrenkninger som ESA har varslet at det vurderer.

De omfattende avgiftslettelsene for elbiler er innført for å skape et marked for miljøvennlige biler. Dette er ikke i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler.

Men når elbilene nå i økende grad direkte konkurrerer med konvensjonelle biler, spør ESA om staten bruker mer penger enn nødvendig på å subsidiere elbiler. Dette var tidligere i høst tema da ESA møtte Finansdepartementet.

I den saken som ESA nå behandler er det ikke bare fritak for moms på biler som vurderes, men også leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier.

Her er fritakene

Fordelene med å kjøre elbil er mange. Det har vært tverrpolitisk støtte til disse avgiftsfritakene i Norge.

I 2014 bestemte ESA at Norge til og med 2017 kunne innføre følgende avgiftslettelser:

• Fritak for merverdiavgift ved kjøp av elbil

• Fritak for merverdiavgift ved leasing av elbil

• Fritak for merverdiavgift ved kjøp av batterier til elbil

• Redusert årsavgift for elbiler

• Fritak for bompenger

Derimot er det ikke opp til ESA å avgjøre om elbiler kan kjøre i kollektivfeltet.