Enstemmig Ap-komité ga Giske toppverv

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Aps nestleder Trond Giske da Aftenposten konfronterer ham med at de to rådgiverne som har jobbet med finanssaker i Aps stortingsgruppe, sier opp.

Det var NRK som først meldte om oppsigelsene, som kom etter at det ble klart at Trond Giske (50) blir finanspolitisk talsperson, en jobb Marianne Marthinsen (37) har hatt i fire år. Hun hadde bedt om å få fortsette, men fikk tommelen ned fra partileder Jonas Gahr Støre.

– Det var naturlig å fortelle hvilke posisjoner medlemmer av partiledelsen får i Stortinget, derfor offentliggjorde vi dette nå, sier partisekretær Kjersti Stenseng, som leder valgkomiteen.

Les mer om hva som skjedde: Arbeiderpartiet gjør Trond Giske til ny finanspolitisk talsperson

Hun understreker at det var en enstemmig komité bak denne avgjørelsen.

Nestleder Hadia Tajik blir nestleder i stortingsgruppen, en posisjon hun også har hatt i siste periode, og fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen. Partileder Jonas Gahr Støre fortsetter som medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.

– Hvilke kommentarer har du til at to rådgivere sier opp?

– Det tar jeg til etterretning, sier Stenseng, som legger til at de er ansatt i stortingsgruppen og ikke i partiet.

Ikke fått oppsigelse

Til NRK sa Aps sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, at han ikke hadde fått noen oppsigelse. De to rådgiverne Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg besvarte ikke Aftenpostens henvendelser.

Finanskomiteen er Stortingets viktigste komité. Det er i denne komiteen slagene om budsjettet kommer til å stå i høst. Giske var menig medlem av denne komiteen i sin første periode på Stortinget fra 1997 til 2001.

Vrakingen av Marthinsen har vakt reaksjoner særlig blant kvinner i Ap. Tidligere statssekretær og Ap-representant Laila Gustavsen har i et innlegg på Facebook argumentert sterkt for Marthinsen og hun har fått mye støtte.

Ap topper laget?

Ap-ledelsen hevder at det som nå skjer, er helt vanlig etter et valg, nemlig at en plasserer folk der partiet mener en har best nytte av dem. Valgresultatet førte til at Ap får tre komitélederverv mot fire i siste periode. I siste periode hadde begge nestlederne i Ap hvert sitt komitélederverv. Giske i utdanning og Tajik i justis.

Stortinget skal konstitueres 7. oktober. Partisekretær Stenseng sier at de har frist på seg til 2. oktober med å lage innstillingen. Da skal Ap, som de andre partiene, ha plassert alle sine 49 stortingsrepresentanter inn i de 12 komiteene. Hvilke partier som får leder i hvilke komiteer er gjenstand for forhandlinger, men antallet defineres av valgresultatet. Ap og Høyre får tre hver, Frp to og de andre partiene ett lederverv hver – med unntak av MDG og Rødt.

Vraker også Huitfeldt?

Det er også kjent at tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (53) har ønsket seg lederverv i utenrikskomiteen. Det er et verv som Anniken Huitfeldt (47) har hatt i siste periode, og hun ønsker å fortsette. Dette er ennå ikke er avklart. Huitfeldt er valgt fra Akershus og Barth Eide fra Oslo.

– Du begrunner at dere gikk ut hvem som skulle bli finanspolitisk talsperson nå på grunn av stor interesse. Vil dere gjøre det samme med hvem som skal være leder i Utenrikskomiteen?

– Vi fremskynder ikke arbeidet på grunn av spekulasjoner. Komiteen startet med å fordele oppgavene for partiledelsen, noe som er naturlig. Det andre kommer når vi er ferdige, sier Stenseng til Aftenposten.