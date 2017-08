– Det er svært viktig at konfliktnivået ikke eskalerer og jeg er mer og mer kritisk og bekymret over den retorikk partene nå benytter seg av. Det er uheldig når det ene ordet tar det andre, skriver Brende i en e-post.

Han legger til at det internasjonale samfunn må møte Nord-Korea med en kombinasjon av press og sanksjoner på den ene siden og dialog på den andre.

Her viser han til Sikkerhetsrådets vedtak 5. august, som skjerpet sanksjonene mot Nord-Korea og forbød all nordkoreansk eksport av kull, jern og bly, samt fisk og annen sjømat.

– Det er nå sentralt at det også kommer i gang samtaler mellom de viktigste aktørene, slik vi så under sekspartsforhandlingene, mener Brende.

Brendes uttalelser kommer etter at Trump onsdag omtaler den militære løsningen som klar og skriver at våpnene er «ladet». I den samme Twitter-meldingen truer han med å bruke militærmakt dersom Nord-Korea «handler overilt».

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017

Har utviklet stridshoder for langdistanseraketter

Twitter-meldingen ble lagt ut dagen etter at president Donald Trump gjorde det betente forholdet mellom Nord-Korea og USA enda verre ved å true Nord-Korea. Advarselen kom etter at det ble kjent at Nord-Korea skal ha klart å lage kjernefysiske stridshoder som kan brukes i langdistanseraketter. Dermed kan Nord-Korea ha krysset en kritisk grense på vei til å bli en nasjon med fullverdig atomvåpen.

Brende legger til at det er Nord-Korea som har ansvaret for situasjonen, fordi det er de som har utviklet atomvåpen og driver rakettprogrammet sitt videre.

– Kim Jung-uns provokasjoner utgjør en trussel mot fred og stabilitet regionalt og globalt, og gjør det enda vanskeligere å finne diplomatiske løsninger på Koreahalvøya hvor situasjonen allerede er svært spent.

Krever at Brende kontakter europeiske kolleger

Opposisjonen deler Brendes bekymring. Petter Eide, stortingskandidat for SV i Oslo, krever at Brende sammen med europeiske allierte forsøker å få USA til å gå bort fra det militære sporet i Nord-Korea.

– Donald Trump er vel ikke kjent for å lytte til den typen råd?

– Nei, men vi står på kanten av en katastrofe. Da skal ingen diplomatiske virkemidler være uprøvd. Han kan ikke la være å gjøre dette, mener Eide.

Eide mener Norge på ingen måte må komme i en situasjon der vi støtter et amerikansk angrep, og at konflikten mellom de to landene illustrerer viktigheten av å få på plass et langsiktig forbud mot atomvåpen.

Brende er forelagt Eides uttalelser, men har ingen kommentarer til dem.

Frp: Overlater til UD å håndtere situasjonen

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann Harald Tom Nesvik ønsker også at både Nord-Korea og USA skal dempe retorikken.

Nesvik legger til at slik retorikk ikke er ukjent fra Nord-Korea, og at det er de som må ta ansvar for situasjonen. Samtidig ønsker han at USA heller svarer med å sette inn tiltak gjennom internasjonale organisasjoner.

– Alle ser at den retorikken er uheldig. Utover det overlater jeg til UD å håndtere situasjonen.

– Hvordan bør Norge forholde seg til en eventuell væpnet konflikt?

– Hvis jeg svarer på det, øker jeg konfliktnivået ytterligere. Så der henviser jeg til Regjeringen, sier Nesvik.

Støre: Norge må arbeide for diplomatisk løsning

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre stiller seg i stor grad bak Brendes uttalelser. Han peker på at konflikten ikke kan løses militært.

– En stadig opptrapping av språkbruken bidrar heller ikke positivt. Norge må arbeide for en diplomatisk løsning, og for at FNs sikkerhetsråd fortsetter å håndtere konflikten, sier Støre.