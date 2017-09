Vedum: – Dette er en strålende kveld for Senterpartiet!

– Vi vet ikke hva slags regjering vi får. Men dette er en strålende kveld for Senterpartiet, avsluttet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sin takke tale til partifellene på Håndverkeren.

Det var først da Slagsvold Vedum kom til valgvaken på Håndverkeren at jubelen virkelig brøt løs hos kveldens valgvinner.

– Vi er valgets vinner, er det ikke strålende, sa han innledningsvis og viste til at man måtte tilbake til EU-striden i første halvdel av 1990-tallet og Per Bortens glansdager i 1960-årene for å finne slike resultater for partiet.

Sp-lederen sa til Aftenposten sent mandag kveld at han ikke helt har gitt opp håpet om at det kan vippe over til et regjeringsskifte. Men at det kanskje ikke blir skifte er skuffelsen i gleden. Om det ikke skjer har han strategien klar. Med en betydelig større gruppe i Storitnget vil Sp kunne bli et bedre opposisjonsparti.

– Men du er ikke redd for å havne i skyggenes dal om dere havner i opposisjon?

– Det spådde mange i 2013, men det har ikke skjedd. Vi har et mandat og får flere på Stortinget. Vi skal være tydelig, sier han.

Trolig ikke regjeringsskifte

Nestleder Ola Borten Moe svettet lett og smilte ikke fra øre til øre da han tidligere i kveld kommenterte prognosene. Partiet ligger an til et brakvalg, men likevel er jubelen betinget.

– 10,3 prosent for Sp, dersom det blir valgresultatet er det et meget godt valg for Sp, sa han.

– Men vi er skuffet over at prognosene ikke viser regjeringsskifte. Vi slipper ikke gleden løs, men dette blir en lang og spennende natt, la han til.

Det gikk et sukk av skuffelse gjennom Festsalen på Håndverkeren da prognosene kom om at det ikke går mot regjeringsskifte.

Derimot var det applaus og jubel da tallene for Sp kom.

Partiets parlamentariske leder Marit Arnstad gledet seg stort over fremgangen, men sa: – Dersom det ikke blir regjeringsskifte kan Høyre og Frp fortsette den politikken vi er så mye imot.

Venstre og KrF som vaket rundt sperregrensen kommenterte hun slik:

– Etter fire år med samarbeidsavtale, stor oppmerksomhet og etter eget utsagn store politiske seire, straffes de av velgerne. De burde tenke seg om.

Seier for Vedum

Valgresultatet er også en betydelig personlig seier for Slagsvold Vedum som i 2014 overtok som leder i et svekket og splittet parti. Året før hadde det gjort sitt dårligste valg noengang og var avskrevet.

– Det var ingen som i 2013 trodde vi fire år etter skulle ha denne oppslutningen og være så samlet, sa en sentral Sp-kilde til Aftenposten i natt.

Han ble da også mottatt som en seierherre da han kom og takket partiets mange valgmedarbeidere.

I ett av fylkene hvor ulven har vært et hett tema, Hedmark, ligger Sp an til å få to mandater. Dette er partileder Trygve Slagsvold Vedums hjemfylke. Det betyr at Ap mister ett mandat, mens SV sikrer seg ett direkte mandat. Høyre og FrP beholder hvert sitt mandat.

Sp har i flere måneder før valget ligget høyt på meningsmålingene og hadde ved inngangen til valghelgen en gjennomsnittlig oppslutning på 9,8 prosent. Det er noe tilbake fra nivået i vår- og sommermånedene, men vesentlig over nivået fra valget i 2013, da Sp fikk 5,5 prosent av stemmene.

Ap tilbakegang

Med Aps betydelige tilbakegang er ikke fremgangen for SV og Sp stor nok til å sikre et regjeringsskifte – dersom prognosene blir det endelige resultatet. I tillegg ligger Rødt godt under sperregrensen og MDG er også under.

I de mange meningsmålingene før valget viste bakgrunnstallene at Sp har tatt en rekke velgere fra Ap.

Fakta: Senterpartiet Stiftet i 1920 under navnet Bondepartiet. Nåværende navn fra 1959.

Leder: Trygve Slagsvold Vedum

Partiet har i dag 10 stortingsrepresentanter

Oppslutning siste stortingsvalg (2013): 5,5 prosent, det dårligste i partiets historie

Beste stortingsvalg: 16,7 prosent (1991)

Partiet har hatt tre statsministre i Norge: Per Borten 1965–71, Jens Hundseid 1931–32, Peder Kolstad 1930–31

Distriktene og ulv

Budskapet fra Sp har hele valgkampen vært det samme: Kamp mot sentralisering. Tjenester der folk bor. I tillegg har partiet fått god hjelp av ulven i østlandsområdet.

Ulvestriden er en sak som har skapt problemer for både Høyre og Ap, særlig i fylker som Hedmark og Oppland.

Sp har forsynt seg av Ap-velgere også i Nord-Norge. De har fremstått som et tydelig opposisjonsparti både mot endringene i Forsvaret og politireformen.

Senterpartiet fikk ved valget i 2013 5,5 prosent og 10 representanter på Stortinget. Ved kommunevalget i 2015 kom partiet tilbake med 8,5 prosent og fikk over 100 ordførere. Med over 10 prosent har partiet fortsatt fremgangen fra kommunevalgene.