Nye beregninger: Pensjonister kan tape hundretusener på forslag fra Ap

– Disse tallene gjør meg veldig skeptisk til Aps modell. De betyr usikkerhet for pensjonistene. Jeg har utfordret Ap på dette gjennom sommeren, men de har ikke villet svare. Nå må de redegjøre for konsekvensene av forslaget sitt, sier Svein Flåtten.

Han er Høyres finanspolitiske talsmann. Før sommeren ba han arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og hennes departement regne på hvordan forslaget til Ap kan slå ut. De tok spørsmålet videre til Nav. Nå er svaret derfra klart.

Hvis reallønnsveksten i samfunnet blir negativ eller lav, vil pensjonister tjene på forslaget fra Ap. Hvis reallønnsveksten er høy, vil de derimot tape på det.

Tallene i tabellen under er hentet fra Navs redegjørelse. De viser hvilket samlet tap en pensjonist kan få med forslaget sammenliknet med gjeldende regler, dersom faktisk reallønnsvekst blir større enn 1,5 prosent.

Hvis reallønnsveksten blir på i snitt 2,5 prosent fremover, vil en pensjonist som går av ved 67 år og lever til han/hun er 90 år, tape totalt 272.000 kroner i løpet av disse årene. En pensjonist som blir 80 år, vil tape 96.000 kroner, viser beregningene.

Slik slår forslaget ut:

1,75% 2,0% 2,25% 2,5% 67-75 år - 9000 kr - 19.000 kr - 29.000 kr - 39.000 kr 67-80 år - 23.000 kr - 47.000 kr - 72.000 kr - 96.000 kr 67-90 år - 65.000 kr - 136.000 kr - 204.000 kr - 272.000 kr 67-100 år - 126.000 kr - 261.000 kr -391.000 kr - 518.000 kr

Slik er systemet i dag

I dag reguleres pensjoner med den gjennomsnittlige reallønnsveksten i samfunnet, fratrukket 0,75 prosentpoeng. Men når lønnsveksten er beskjeden, får pensjonister en nedgang i kjøpekraften. Det skjedde både i 2014, i 2015 og i 2016.

Aps foreslo derfor før sommeren en ny modell med årlig regulering som et snitt av forventet lønns- og prisvekst, en modell som i sin tid forkastet av tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

– Pensjonistene skal aldri mer oppleve å gå i minus når resten av samfunnet går i pluss. Hvis reguleringen oppleves som urettferdig år etter år, svekkes legitimiteten til systemet, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han presenterte forslaget.

H: – Kan bli stående på perrongen

Det var etter det at Høyres Svein Flåtten bestilte beregningen på hva «en pensjonist vil tape med Aps forslag hvis anslaget på reallønnsvekst viser seg å være henholdsvis 0,25, 0,50, 0,75 og 1 prosentpoeng lavere enn den faktiske utviklingen hvert enkelt år som pensjonist».

– I gode år er dagens regulering gunstig for pensjonistene. I dårlige år som vi har hatt et par år nå, kommer de dårligere ut. Hvis det blir bedre tider, vil pensjonistene bli stående igjen på perrongen fordi vi hadde en midlertidig nedgang, sier Flåtten.

– Hvis man bommer med 1 prosents lønnsvekst, kan man over tid tape ganske betydelige summer i pensjon, legger han til.

Ap: – Retter opp urimelighet

Audun Braastad, NTB scanpix

Marianne Marthinsen, finanspolitisk talskvinne i Ap, sier at med Frp og Høyre i regjering, har pensjonistene fått svekket sin kjøpekraft i tre år på rad.

– Selv i år hvor lønnstagerne har fått økt sin kjøpekraft har pensjonistene fått mindre. Ap har tatt til orde for å rette opp i denne urimeligheten, men Frp og Høyre er dessverre avvisende, sier hun.

Flåtten sier at Høyre er villig til å diskutere Ap-forslaget, men at «Ap nå bør komme på banen og redegjøre for konsekvensene av sin nye modell.»

Kjernen i striden

Det sentrale spørsmålet er om årlig lønnsvekst fremover blir på 1,5 prosent, som forutsatt i Stortingets pensjonsforlik - eller om den blir høyere.

Bare hvis lønnsveksten blir høyere enn dette, vil pensjonistene kunne tape på Ap-modellen.

– Det var bred enighet inkludert om at lønnsveksten over tid blir 1,5 prosent?

– Vi går vel alle til valg på at tidene skal bli bedre, ikke verre, sier Svein Flåtten.

Ifølge Marthinsen i Ap viser Regjeringens egne beregninger at 161.000 pensjonister har fått redusert sin pensjon hvert år siden 2014, og at en pensjonist med 300.000 kr i årsinntekt ville fått om lag 7500 kroner mer i treårsperioden med Aps foreslåtte opplegg.

– Det er ganske mye penger for en pensjonist med moderat inntekt, særlig i en periode hvor regjeringen for eksempel har økt elavgiften, drivstoffavgiftene og innført flypassasjeravgift. Med Aps opplegg vil pensjonister alltid gå i pluss når lønnstagerne gjør det, og de vil gå mindre i minus når lønnstagerne gjør det. Det gir mer stabilitet og trygghet, sier hun.