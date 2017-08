Ny dårlig meningsmåling for Støre

Arbeiderpartiet får 28,4 prosent i målingen Kantar TNS har laget for TV 2.

– Jeg må bare ha øynene fokusert på 11. september. Jobbe hardt med alle mine og jeg har tro på at vi kan komme oppover. Så er det en trøst i dette at det er flertall for skifte, sier Ap.- leder Jonas Gahr Støre til TV 2.

Venstre under 4 pst.

Venstre faller nemlig under sperregrensen igjen. Dermed kommer dagens regjeringspartier og de to støttepartiene i mindretall på Stortinget.

Venstre får 3,5 prosent, som er en nedgang på 0,9 prosentenheter.

Partiet får mandater bare i Oslo og Akershus. Men TV 2s beregninger viser at Terje Breivik bare mangler 336 stemmer på å komme inn fra Hordaland.

Klart rødgrønt flertall

De rødgrønne partiene Ap., Senterpartiet og SV ville ifølge TV 2 fått 85 mandater hvis denne målingen hadde vært valg.

Hvis en plusser på støtte fra MDG og Rødt får denne utvidede gruppen 90 av Stortingets 169 mandater.

Startet med lederdebatten

Målingen er tatt opp 14. – 18. august. NRKs partilederdebatt var om kvelden 14. august.

Flere aviser utropte Støre og SV-leder Audun Lysbakken til vinnere. Men Støre fikk samtidig kritikk for å avbryte de andre deltagerne mye.

Resultatene for partiene er (endringen i prosentenheter i parentes):

Arbeiderpartiet 28,4 pst. (−1, 9 )

Høyre 23,8 pst. (+ 2,3)

Fremskrittspartiet 12,7 pst. (- 1,0)

Senterpartiet 10,5 pst. (- 2,1 pst)

SV 6,4 pst. (+ 2,8)

Kristelig Folkeparti 5,3 pst. (+ 1,4)

Rødt 3,8 pst. (- 0,8)

Venstre 3,5 pst. (- 0,9)

MDG 3,4 pst. (+ 0,3)

Andre 2,2 pst.–0,1)