Småpartiene går kraftig frem blant ungdommen

Arbeiderpartiet fikk flest stemmer ved skolevalget, en knapp uke før stortingsvalget. Likevel er Ap, Høyre og Fremskrittspartiet de store taperne.

Ved forrige skolevalg, i 2015, gjorde Ap sitt beste valg noensinne med 31,9 prosent av stemmene. Partiet fortsetter å være landets største parti i skolevalg, men har en tilbakegang på 4,0 prosentpoeng fra forrige skolevalg. Dagens resultat er imidlertid en klar fremgang fra skolevalget før stortingsvalget i 2013.

Klokken 19.00 tirsdag kveld ble resultatene fra årets skolevalg presentert av Norsk senter for forskningsdata (NSD). SV er partiet som går mest frem med 2,5 prosentpoeng. Også partiet Rødt og Venstre viser fremgang og går frem med 1 prosentpoeng.

Ved skolevalget i 2013 ble Høyre for første gang det største partiet. Partiet opplever også denne gangen en liten tilbakegang, og havner på 15,1 prosent.

Mindre radikal ungdom

– Resultatet fra skolevalget gir ofte en indikasjon på hva ungdommen mener og et hint om hva trendene er foran stortingsvalget, sier professor Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) til Aftenposten.

Fra skolevalgene startet i 1989, gjorde fløypartiene SV og Frp det svært godt de første ti årene, men ved de siste skolevalgene har skoleelevene gitt deres stemmer til Arbeiderpartiet og Høyre. Valgforskeren mener valgresultatene viser at ungdommen var mer radikal.

– Ungdommen er ikke så radikal som de en gang var. Likevel så slår trendene sterkere ut ved skolevalgene. Har du et lite parti i fremgang, så vil nok det slå sterkere ut ved skolevalget, sier valgforskeren.

Ifølge Bergh vil ikke resultatet ved skolevalget gi den samme prosentmessige fordelingen som ved stortingsvalget, men gir en indikasjon på hvilke partier som er i vinden.

– For fire år siden gjorde for eksempel Høyre et veldig godt skolevalg.